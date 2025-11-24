¿Se dice "remangarse" o "arremangarse"? La RAE resuelve la duda

La duda surge en conversaciones cotidianas y en textos formales: ¿se dice "remangarse" o "arremangarse"? Según la Real Academia Española, las dos formas son válidas, conviven en el uso y aparecen registradas en el diccionario. Sin embargo, la institución señala una preferencia clara: la forma recomendada es "remangarse".

Ambos verbos significan lo mismo: levantar o recoger las mangas (o la ropa) hacia arriba para trabajar, evitar que estorben o dejar el brazo descubierto. Además, tanto "remangarse" como "arremangarse" tienen un sentido coloquial muy extendido: expresar que alguien se dispone a actuar con energía, como en "ya toca remangarse y ponerse a ello".

"Arremangarse" se considera menos estándar

La variante "arremangarse", aunque plenamente correcta, se considera menos estándar y más marcada en el registro. Aun así, está presente en la literatura y en el habla cotidiana, con ejemplos como "se arremangó la camisa y subió al árbol" o "se arremangó torpemente la manguita del jersey".

La recomendación práctica es sencilla:

Si dudas, usa "remangarse".

Si te encuentras "arremangarse", recuerda que también es una forma aceptada.

Una cuestión mínima de ortografía, pero que sigue generando miles de búsquedas: dos verbos, mismo significado y una preferencia que la RAE deja clara.