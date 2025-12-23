¿Por qué "guion" no lleva tilde? La RAE explica la polémica que aún genera dudas

Cada cierto tiempo reaparece el mismo debate en redes, en aulas y hasta en los medios: ¿por qué "guion" no lleva tilde, si muchas personas la pronuncian como dos sílabas? La Real Academia Española recuerda que la forma normativa es "guion" sin tilde, una decisión que no es arbitraria y que responde a criterios ortográficos fijados hace más de una década.

Según la norma académica, la secuencia vocálica de "guion" se considera un diptongo, porque combina una vocal cerrada ("i") y una abierta tónica ("o"). Eso significa que, a efectos ortográficos, la palabra se trata como un monosílabo. Y los monosílabos, recuerda la RAE, no llevan tilde, salvo en los casos de tilde diacrítica.

La confusión surge porque en buena parte del mundo hispanohablante muchos hablantes pronuncian la palabra como si fuera bisílaba, algo así como "gu-ón". Sin embargo, la Academia decidió unificar el criterio: independientemente de cómo se articule en la práctica, la escritura oficial sigue la regla del diptongo.

"Guion", "truhan" o "ion" se escribirían sin tilde para evitar variaciones entre regiones

Este criterio quedó consolidado en la Ortografía de 2010, cuando se estableció que palabras como "guion", "truhan" o "ion" se escribirían sin tilde para evitar variaciones entre regiones. En resumen, la forma correcta es:

"Se escribe 'guion', sin tilde".

Aunque la discusión reaparece una y otra vez, la norma es clara. Y, como ocurre tantas veces en español, la ortografía no siempre coincide exactamente con todos los hábitos de pronunciación, pero sí busca una escritura común para todo el mundo hispanohablante.