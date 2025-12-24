¿Se escribe "Navidad" o "navidad"? La RAE aclara cuándo usar mayúscula

Cada diciembre vuelve la misma duda a titulares, felicitaciones y redes sociales: ¿se escribe "Navidad" con mayúscula o "navidad" con minúscula? La respuesta de la Real Academia Española es clara, pero depende del contexto.

Cuando hablamos de la festividad como tal, el día que se celebra el nacimiento de Jesús o la celebración en sí, se escribe con mayúscula inicial: "Este año la familia se reunirá en Navidad" o "¡Feliz Navidad!"

Es el mismo criterio que se aplica a nombres como "Nochebuena", "Año Nuevo" o "Reyes Magos" cuando funcionan como nombre propio de la fiesta.

Sin embargo, cuando la palabra se usa para referirse al periodo festivo en general, especialmente en plural, la minúscula es válida y habitual:

"Pasaremos las navidades fuera".

"Durante las navidades aumenta el movimiento en las ciudades".

La RAE admite tanto "Navidad" como "navidad"

En estos casos, la RAE admite tanto "Navidad" como "navidad", aunque la forma más extendida para el periodo es la minúscula, sobre todo en plural: "navidades".

En resumen, la regla es sencilla: Mayúscula cuando se trata del nombre de la celebración: "Navidad". Minúscula aceptada cuando se refiere al periodo festivo, sobre todo en plural: "navidades". Una cuestión ortográfica pequeña, pero clave para escribir con corrección en estas fechas tan señaladas.