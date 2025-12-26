¿Se escribe "hojear" u "ojear"? La diferencia que la RAE aclara

No es lo mismo "hojear" que "ojear", aunque en gran parte del mundo hispanohablante suenen exactamente igual. Según la Real Academia Española (rae), estas dos palabras homófonas generan confusión constante y, según recuerda la norma académica, cada una tiene su propio significad y escribirlas mal puede cambiar por completo la frase.

Cuando hablamos de "hojear", con h, nos referimos a la acción de pasar las páginas de un libro, revista o cuaderno, normalmente sin detenernos demasiado en su lectura. Es una palabra que proviene directamente de "hoja".

Por ejemplo:

"Antes de comprarlo, prefirió hojear el libro para ver qué contenía".

"Muchos lectores hojean el periódico por la mañana antes de ir al trabajo".

En cambio, "ojear", sin h, procede de "ojo" y significa mirar algo de manera rápida y superficial, echar un vistazo fugaz sin detenerse demasiado.

Por ejemplo:

"El profesor ojeó la clase buscando quién estaba hablando".

"Solo ojeé el catálogo para hacerme una idea de los precios".

No existe diferencia sonora entre ambas formas

La confusión aumenta porque, en la pronunciación habitual, no existe diferencia sonora entre ambas formas. Eso hace que muchos hablantes escriban indistintamente una u otra, sin saber que en realidad están diciendo cosas distintas. Mientras "hojear" implica movimiento de páginas, "ojear" implica una mirada rápida.

En resumen, la regla es sencilla y fácil de recordar:

"Si tiene que ver con hojas, se escribe "hojear"."

"Si tiene que ver con ojos, se escribe "ojear"."