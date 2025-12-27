Pérez-Reverte reivindica una cultura libre de "contaminación política" en los Premios Zenda

Arturo Pérez-Reverte anunció los ganadores de los Premios Zenda 2024-2025 durante un desayuno con la prensa celebrado el pasado 11 de diciembre en el Café Varela de Madrid. El Premio Zenda de Honor ha correspondido este año a Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), reconocido por el jurado como "un creador que ha desafiado desde hace medio siglo las convenciones y rutinas literarias".

Los Premios Zenda, organizados por la revista literaria digital homónima y que celebran su segunda edición, distinguen la excelencia en la labor literaria, editorial y el fomento de la lectura. Los galardonados recibirán su premio —una escultura exclusiva— en una ceremonia prevista para el 13 de enero de 2026 en Madrid.

Durante la presentación, Pérez-Reverte subrayó que estos premios representan "un ejemplo de lo que puede ser la cultura en España": un espacio alejado de "la contaminación política, la crispación y la mala fe".

En esta edición, los galardones se distribuyen en diez categorías. Además del de Honor a Vila-Matas, los premiados son:

Narrativa: Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 1985), por Presentes (Alfaguara), calificada por el jurado como "una novela de no ficción que funciona como una especie de panóptico donde es posible intuir y vivir en la España de 1936".

(Genovés, Valencia, 1985), por (Alfaguara), calificada por el jurado como "una novela de no ficción que funciona como una especie de panóptico donde es posible intuir y vivir en la España de 1936". Poesía: Chantal Maillard (Bruselas, 1951), por Poesía completa. 1988-2022 (Tusquets), por "una escritura que estremece e impulsa en su decantación, en su rigor y en la rotunda capacidad de proponer al lector una insólita aventura estética y emocional".

(Bruselas, 1951), por (Tusquets), por "una escritura que estremece e impulsa en su decantación, en su rigor y en la rotunda capacidad de proponer al lector una insólita aventura estética y emocional". Ensayo: Anna Caballé (Hospitalet de Llobregat, 1954), por Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (Taurus), donde "ha sabido descifrar las claves de una de las personalidades más complejas de la cultura española del siglo XX".

(Hospitalet de Llobregat, 1954), por (Taurus), donde "ha sabido descifrar las claves de una de las personalidades más complejas de la cultura española del siglo XX". Infantil y Juvenil: Najat El Hachmi (Beni Sidel, Marruecos, 1979), por Los secretos de Nur (Destino), "una novela que destila amor por los libros y por el oficio de escribir en cada una de sus páginas".

(Beni Sidel, Marruecos, 1979), por Los secretos de Nur (Destino), "una novela que destila amor por los libros y por el oficio de escribir en cada una de sus páginas". Ópera Prima: Esther L. Calderón , por Pipas (Pepitas de Calabaza), cuya "mezcla de ternura, humor y bajos fondos resulta brillante y adictiva", según el jurado.

, por Pipas (Pepitas de Calabaza), cuya "mezcla de ternura, humor y bajos fondos resulta brillante y adictiva", según el jurado. Editorial: Libros del Asteroide , "por una larga y valiente labor que ha revalorizado grandes clásicos recientes, al tiempo que ha encontrado voces nuevas capaces de enriquecer nuestras letras".

, "por una larga y valiente labor que ha revalorizado grandes clásicos recientes, al tiempo que ha encontrado voces nuevas capaces de enriquecer nuestras letras". Traducción: José María Micó (Barcelona, 1961), por su versión al castellano de clásicos italianos como el Orlando furioso de Ariosto o La Divina Comedia de Dante.

(Barcelona, 1961), por su versión al castellano de clásicos italianos como el Orlando furioso de Ariosto o La Divina Comedia de Dante. Librería: Letras Corsarias (Salamanca), "por ser un auténtico referente cultural y crear un espacio único de intercambio intelectual y de entusiasmo por la lectura".

(Salamanca), "por ser un auténtico referente cultural y crear un espacio único de intercambio intelectual y de entusiasmo por la lectura". Innovación: eBiblio, el servicio de préstamo digital de las bibliotecas públicas españolas, por su disponibilidad de títulos y sus selecciones y sugerencias para los lectores.

Además, el Premio Especial Zenda-Edhasa, otorgado por los editores del sello y vinculado a su colección de Clásicos de Aventuras, ha recaído en Manuel Ángel Cuenca López. El jurado estuvo integrado por destacados profesionales del sector, como Jesús García Calero (ABC Cultural), Irene Hernández Velasco (El Confidencial), Antonio Lucas (El Mundo), Alberto Olmos, Javier Ors (La Razón) o Sergio Vila-Sanjuán (La Vanguardia). Actuaron como secretario Álvaro Colomer y como coordinador Leandro Pérez, director de Zenda.