Pérez-Reverte denuncia el intento del Gobierno de "colonizar" la RAE a través del "paniaguado" García Montero

Todo empieza el jueves pasado cuando en un acto público presentado por el periodista de RTVE Xabier Fortes, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, da el pistoletazo de salida a lo que parece ser una campaña nada casual contra el director de la Real Academia de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, que lleva siete años al frente de la institución y al que le queda un año.

"Estaba acostumbrado a hablar con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha o Darío Villanueva, grandes filólogos y hombres de la cultura", dijo con desdén García Montero, hombre de sectarismo demostrado. Y añadía que Muñoz Machado era: "Un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", hecho que le creaba "distancia personal". En ese mismo foro afeó a la Academia su "cerrazón" con las lenguas cooficiales de España.

"El sucesor que se está preparando"

Esta semana ambos comparten actos y mesas en Perú, en el X Congreso Internacional de la Lengua que se celebra en Arequipa. Al ser preguntados por la polémica dejó claro primero "las diferencias que son muchas" y, en la siguiente intervención, a calzón quitado replicó: "Ya habrá tiempo de hablar no solo sobre el director de la Real Academia, sino sobre el sucesor que se está preparando y que tiene mucho que ver con el comunicado que la RAE hizo el otro día". Muñoz Machado contestó: "Ni idea" y se negó a pronunciarse sobre "accidentes periféricos".

El comunicado al que se refiere el director del Cervantes es al que ha emitido la RAE cerrando filas con su director, y mostrando una "absoluta repulsa" ante la "agresión" de García Montero, unas palabras que "son especialmente lamentables" porque "ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua la agresión a su director y presidente, que ha desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones".

Pérez-Reverte contra el Gobierno

En la red social X el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha entrado en la polémica y ha apuntado al Gobierno y a su ministro de Exteriores de pretender "meter mano" y "colonizar" la Real Academia Española de la Lengua para "ponerla a su servicio y contaminarla". Y de hacerlo a través de "su mediocre y paniaguado" director del Instituto Cervantes.

Es sencillo de explicar: la incompetencia de los sucesivos ministros de Exteriores, en especial del último, nos ha hecho perder la América hispana. El único vínculo de prestigio diplomático que aún se mantiene con ella, gracias a la RAE, es la lengua española. Exteriores, a… — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 15, 2025

Escribía:

"Exteriores, a través de su mediocre y paniaguado director del Cervantes pretende meter mano ahí también; colonizar el ámbito natural de la RAE abriéndose paso a codazos para protagonizar la fotografía. Y a ser posible, de cara al futuro próximo, prepararse para controlar también la Academia, si se le permite hacerlo".

Añadía:

"Es sencillo de explicar: la incompetencia de los sucesivos ministros de Exteriores, en especial del último, nos ha hecho perder la América hispana. El único vínculo de prestigio diplomático que aún se mantiene con ella, gracias a la RAE, es la lengua española".

El objetivo según el creador de Alatriste es:

"Ponerla a su servicio y contaminarla como han hecho con todas las instituciones españolas. Lo que se traduce, en el caso que nos ocupa, en una siniestra mezcla de egos revueltos y mala fe".

Pombo: "Hablemos de las subvenciones millonarias del PCE"

El domingo el académico y Premio Cervantes Álvaro Pombo publicó una columna en el diario ABC que tituló: "El imaginario cutre de un poeta de la experiencia blanda", cargando contra el viudo de Almudena Grandes.

Decía:

"Antes de hablar de las subvenciones milmillonarias, como ha tenido siempre el Partido Comunista, hablemos de las subvenciones millonarias. ¿Preferiría Luis García Montero que nos subvencionara el Partido Comunista? ¿Cuánto ofrecen? O para hacernos una idea menos roja del asunto, ¿qué tal si nos financiara el Partido Socialista Obrero Español? ¿Sería eso de su gusto?".

A lo que añade:

"Luis García Montero es un burócrata, tiene vocación de burócrata, como la mayor parte de comunistas que yo conozco. Los comunistas rojos burócratas que yo conocía ahora se han vuelto rosas, porque el comunismo no es una moda fiable. Lo único fiable ahora es que te financie el capital privado, que siempre ha sido más discreto, ahorrador y providente que el capital público".

Entraba en la valoración literaria de la obra de García Montero: "Es un poeta menor, agradablemente menor, pero faltón; chiquito pero faltón".