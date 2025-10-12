Feroz respuesta de Álvaro Pombo al poeta "menor", "chiquito pero faltón", Luis García Montero

El ataque del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, a Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, aún resuena. Tras un comunicado de defensa unánime de Muñoz Machado frente al desprecio del poeta, que dijo de él que es experto en llevar negocios en despachos para "empresas millonarias", uno de los académicos, el escritor Álvaro Pombo, ha publicado un artículo demoledor contra el viudo de Almudena Grandes.

En ABC, Pombo sale en defensa de la institución y de su director repasando "el imaginario cutre de un poeta de la experiencia blanda" y señalando, frente a las críticas a las cuentas de la RAE, que Montero "congeló su subvención eterna de director del Instituto Cervantes para que no le faltara de nada y nunca le faltó". Pombo añade que le extraña que no haya sido subvencionado nunca García Montero, "un poeta correcto, blando, uno de los capiteles de la poesía de la experiencia".

"Antes de hablar de las subvenciones milmillonarias, como ha tenido siempre el Partido Comunista, hablemos de las subvenciones millonarias, ¿Preferiría Luis García Montero que nos subvencionara el Partido Comunista? ¿Cuánto ofrecen? O para hacernos una idea menos roja del asunto, ¿qué tal si nos financiara el Partido Socialista Obrero Español? ¿Sería eso de su gusto?", se pregunta Pombo, que concluye que no, que "el gusto de todo comunista de pro es llegar él mismo a millonario. Entonces cuando llegue a ser millonario le nombraremos académico de la lengua y que nos financie él mismo la lengua".

Del poeta dice que tiene "vocación de burócrata, como la mayor parte de comunistas que yo conozco", y añade que "lo que necesita Luis García Montero a todo trance es un empleo más tranquilo aún y menos significativo que el que ya tiene, y un mecenas". "La falta de mecenas estremece al público socialista comunista español. Cada vez hay menos mecenas privados y más dinero público invertido en poetas menores", dice antes de calificar al propio Montero de poeta menor, "agradablemente menor, pero faltón; chiquito pero faltón".

Recuerda Pombo en defensa de Muñoz Machado que cuando éste entró la RAE estaba en números rojos y les ha "sacado de la ruina", y señala que "el dinero, los dineros, ‘se han de amar, pues sin ellos muchas cosas legítimas y piadoras no se pueden alcanzar’. Ah, pero los comunistas sí, alcanzaron el poder y el dinero a sangre y fuego. Legítimo y piadoso, sin duda, es financiar los medianos poemas de Luis García Montero".

Concluye diciendo del poeta que "nunca cambiará": "El comunismo ha sido filosóficamente devorado por cientos de inspiraciones políticas y filosóficas muy superiores. Pero el buen comunista nunca muere de pura tiña que tiene".