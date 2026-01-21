Del éxito de Kate Bush al de Joe Keery: Stranger Things sigue convirtiendo la música en oro

Puede que la última temporada de Stranger Things no haya convencido a todo el mundo, pero si hay algo que la serie sigue dominando es convertir la música en un fenómeno global. Cada tema que pasa por Hawkins parece tener una segunda vida, y algunos incluso alcanzan cifras impensables décadas después de su lanzamiento.

Ya ocurrió con Running Up That Hill de Kate Bush o con Master of Puppets de Metallica. Ahora, el nuevo bombazo musical ligado al universo de la serie no es un tema ochentero ni suena en ningún episodio, como ha pasado hasta ahora, el secreto está en su autor, uno de los rostros más queridos del reparto.

Se trata de End of the Beginning, una canción firmada por Djo, el proyecto musical de Joe Keery, el actor que interpreta a Steve Harrington. Aunque el tema no es nuevo forma parte del disco Decide, publicado en 2022, su popularidad se disparó primero en TikTok en 2024 y, desde entonces, no ha dejado de crecer.

El resultado es histórico: más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify, número uno global en la plataforma y líder del Billboard Global 200, superando a gigantes como Bad Bunny o Taylor Swift.

La marca de Stranger Things: una mina de oro

Lejos de aprovechar su fama televisiva como trampolín, Keery siempre ha intentado mantener separadas sus dos facetas. Él mismo ha explicado en varias ocasiones que no quiere que su música dependa de su personaje en la serie, convencido de que mezclar ambas cosas podría acabar perjudicando su carrera artística.

Y, aun así, End of the Beginning ha llegado a lo más alto casi de forma orgánica. Eso sí, hay un detalle que no pasa desapercibido, sobre todo porque es otra de las artistas que todo lo que toca la convierte en oro: a Taylor Swift le encanta la canción.

El propio Keery contó en The Spout Podcast que coincidió con la cantante en un estudio de grabación antes de que el tema explotara a nivel mundial. "Me dijo que le encantaba la canción y me quedé en shock. Le pregunté cómo la había escuchado", contaba emocionado.

Cuando Hawkins revive clásicos

El caso de Djo se suma a una larga lista de éxitos resucitados por Stranger Things. El más sonado fue el de Kate Bush, cuyo tema Running Up That Hill se convirtió en la banda sonora emocional del personaje de Max en la cuarta temporada. La canción escaló hasta lo más alto de las listas internacionales y volvió a sonar como si acabara de estrenarse, generando millones en ingresos por derechos.

Algo similar ocurrió con Metallica y Master of Puppets, protagonista de una de las escenas más icónicas de la temporada. El grupo celebró el impacto del tema y, meses después, llevó el fenómeno un paso más allá con una colaboración oficial con Netflix para lanzar merchandising conjunto inspirado en la serie.