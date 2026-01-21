Es una de las obras maestras del género sin lugar a dudas. Maus, cómic concebido a lo largo de los años 70 y 80, que se publicó en dos partes y que narraba los acontecimientos vividos por Vladek desde los inicios del nazismo hasta su llegada al campo de concentración de Auschwitz (Polonia) en 1944.

No solo es una obra maravillosa, sino que también recibió galardones por parte de la crítica. Maus de Art Spiegelman ganó el Premio Pulitzer en 1992, logrando así ser el primer cómic en recibir este prestigioso galardón. Pues bien, Maus, uno de los mejores cómics de la historia ya tiene su documental.

Este es el tráiler publicado por Filmin:

"El primer documental que explora la vida y obra, el impacto cultural y el inquebrantable compromiso político de Art Spiegelman, el revolucionario artista que transformó el cómic para siempre con "Maus", el primero en ganar el prestigioso Premio Pulitzer. Hasta ahora, solo dos lo han conseguido", reza el comunicado de Filmin.

"Que se censure "Maus" significa que el fascismo y el nazismo nunca murieron. Los cómics pueden ser cualquier cosa: una herramienta política, radicales o estúpidos", comentó el propio Spiegelman en una entrevista reciente con El Mundo.