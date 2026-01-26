Reverte llama "sectario e ignorante" a David Uclés por retirarse de un acto con Aznar y Espinosa

El escritor David Uclés anunció este domingo que renunciaba a participar en el evento de la Fundación Cajasol, coordinado por el académico Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, 1936. ¿La guerra que todos perdimos?, por incluir al expresidente José María Aznar, "la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente", y al exportavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, "que ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión, contra mi derecho a existir y que defiende unos valores que no comparto y contra los que lucho, unos antivalores".

Uclés, autor de La península de las casas vacías, con más de 300.000 ejemplares vendidos, y reciente ganador del Premio Nadal con una obra de título mellizo, La ciudad de las luces muertas, colgó en Instagram un vídeo con el siguiente pie: "Lo siento mucho, sevillanos, pero, al conocer varios nombres de los ponentes, no asistiré al acto del próximo lunes 2 de febrero". El novelista dice que debe "ser honesto y fiel a los principios que defiendo y no puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos" –los ya citados Aznar y Espinosa– y que no considera "ni exacto ni justo" su título: "La guerra no la perdimos todos, la sufrimos todos, pero la perdieron los republicanos y la ganaron los franquistas, y se lucraron de eso durante cuarenta años".

Uclés afirma que pensaba que en el evento participarían "solamente" escritores y que le sorprende que haya políticos y, "concretamente, dos personas que quebraron los derechos fundamentales del hombre". "Sintiéndolo mucho porque me había comprometido y no me gusta hacer esto y bajarme de un acto con lo que supone, pero hay algo que está por encima de todas estas cosas, de los honorarios, del compromiso…, no puedo ir, no me salen ni las palabras", continúa, y concluye, de nuevo, atacando a Aznar y a Espinosa: "Siento mucho que hayáis visto mi nombre junto a esos dos".

La respuesta de Pérez-Reverte

En estas, Pérez-Reverte y Vigorra han emitido su propia respuesta, en la que han cargado contra el comportamiento de Uclés: "Es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés son un claro indicio de que hay sectores ideológicos en España que no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas, trincheras de odio y desprecio que hagan imposibles diálogos, acuerdos o reconciliaciones".

El comunicado destaca que "el éxito de público y la repercusión mediática –de las jornadas Letras en Sevilla– han sido siempre enormes, y una de las razones de ese éxito reside en que se trata de un foro de debates amplio, ecuánime, sin adscripción ideológica alguna, donde voces de diversas tendencias y sensibilidades han dialogado siempre en admirable armonía, exponiendo con plena libertad ante el público sus diversos y a menudo diferentes puntos de vista".

"Ese, como siempre, es el planteamiento de la XI edición prevista para la primera semana de febrero, ¿La guerra que todos perdimos? 1936-1939, para la que han confirmado su asistencia diversas personalidades muy relevantes de la Historia, la Política, la Literatura y el Periodismo, para exponer su visión de la Guerra Civil desde todos los puntos de vista posibles y discutir sobre ella en su 90 aniversario, a fin de abrir un debate importante, documentado, civilizado, constructivo y necesario en este momento", continúa el comunicado.

Según Pérez-Reverte y Vigorra, Uclés conocía "perfectamente" el plantel de invitados, lamentan "una imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso" y manifiesta su "sectarismo e ignorancia".

Un palo a Maíllo

Además, le dejan un recado al coordinador general de IU, Antonio Maíllo, quien iba a participar en el acto y también se rajó este domingo: "Sin pretenderlo, David Uclés, con su descortés y censurable arranque de última hora (al que acaba de unirse a toda prisa y con descarado oportunismo Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, que fue invitado hace meses a las jornadas, aceptó intervenir y conocía perfectamente la nómina de participantes), confirma tristemente lo necesarias que son las jornadas anunciadas para esta nueva edición de Letras en Sevilla, y lo profundas que son las heridas donde algunos parecen cómodamente instalados, como si las necesitaran abiertas para vivir en ella y de ellas".

Los autores concluyen el comunicando confiando "en que los posibles lectores presentes o futuros de David Uclés tomen buena nota de todo esto".