Así se encapsulan los cómics: por qué hacerlo y cómo aumenta su valor hasta cifras imposibles

Entramos de lleno en el mundo de encapsular los cómics en el coleccionismo de élite y la buena noticia es que Europa ya compite con Estados Unidos. Europa por fin puede competir con USA en este tipo de coleccionismo. Hace años que el mundo del cómic ha visto cómo el encapsulado revolucionó el coleccionismo y el mercado de compra y venta.

El objetivo primario con este servicio es tener un cómic, encapsulado, en las mejores condiciones posibles y sin posibilidad de sufrir ningún daño debido a su protección. Para el coleccionista es la mejor manera de cuidar su tesoro. Para el mercado, una forma de aumentar el valor del producto. Cuanto más alta sea la nota, es decir, cuánto mejor conservado e intacto esté el cómic, más vale en el mercado.

Para que el cómic tenga mayor valor entra en liza factores como la antigüedad, el idioma, cómo esté de cuidado y por supuesto el contenido. No es lo mismo una grapa donde ocurra algo importante en la historia de Spiderman o incluso ser el número 1 de esa cabecera, que un cómic normal que solo te gusta por un valor personal concreto.

En Estados Unidos, la empresa CGC reina en el mercado del encapsulado, pero en Europa ya tenemos una alternativa que evita mandar el producto a USA. Y aquí aparece España, en concreto Valencia, donde tiene una de sus sedes EGC, la alternativa europea a los Estados Unidos. En este reportaje podemos ver en imágenes en exclusiva de Libertad Digital parte del proceso de encapsulado para tener el cómic en las mejores condiciones

El cómic se sella herméticamente, se protege con una caja de resina rígida y se puntúa. Así es el proceso para tener un cómic conservado de la mejor manera posible. La nota final marcará la diferencia. Os dejo imágenes del resultado final:

La firma de los autores también es algo muy preciado y aumenta el valor del producto.

Si quieren cifras se las puedo decir y aunque parezcan imposibles son reales. Aquí están los cómics encapsulados más caros, clasificados por sus ventas históricas:

Es el santo grial, con ventas registradas superiores a los $6 y $9 millones de dólares en años recientes. Superman #1 (1939): Ejemplares encapsulados han superado los $5.3 millones de dólares.

La primera aparición de Spider-Man, con ventas que superan los $3.6 millones de dólares. Captain America Comics #1 (1941): Conocido por la portada de Cap golpeando a Hitler, vendido por más de $3.1 millones.

La primera aparición de Batman, con ventas de alto valor como $1.5 millones. Marvel Comics #1 (1939): El primer cómic de Marvel/Timely, vendido por cifras superiores a los $2 millones.

Cifras imposibles para muchos y es lógico. Eso sí, no olvidemos que parte de la magia del hobby es mantener la pasión por él. Encapsular un cómic no solo es una cuestión de compra y venta sino también de amor por una historia.