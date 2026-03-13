Abrimos 'Equilibrio Perfecto', el set de Pokémon que premia a los coleccionistas y aleja a los especuladores

Libertad Digital os muestra cómo es esta expansión Equilibrio Perfecto con imágenes exclusivas de su ETB y de sus cajas de Combina y Combate, las cuales incluyen cuatro sobres y un mazo preparado para jugar y mejorar con esos sobres.

También hemos podido abrir su ETB (Caja de entrenador de élite), la cual incluye, como es habitual, una carta de promoción de Tyrunt, nueve sobres de mejora, dados, una moneda, energías y accesorios como fundas.

La sensación al abrir los sobres es que hay buenos ratios de hits, lo que convierte la experiencia en algo divertido y perfecto para jugadores y coleccionistas. Además, al no tener grandes nombres en cuanto a Pokémon, como podría ser un Charizard o un Pikachu, es un set que aleja a los especuladores.

Megaevolución-Equilibrio Perfecto de JCC Pokémon introduce nuevos Pokémon Megaevolución, como los descubiertos originalmente en el videojuego Leyendas Pokémon: Z-A, en JCC Pokémon. Además, es la primera expansión de la serie Megaevolución de JCC Pokémon que se desarrolla en Luminalia.

En Megaevolución-Equilibrio Perfecto, los jugadores podrán descubrir cuatro poderosos Pokémon ex Megaevolución que aparecen en JCC Pokémon por primera vez: Mega-Zygarde ex (imagen principal del set), Mega-Starmie ex, Mega-Clefable ex y Mega-Skarmory ex.

Mega-Clefable ex, Mega-Starmie ex, Meowth ex y muchos otros Pokémon que hallarás en la expansión Megaevolución-Equilibrio Perfecto de JCC Pokémon. Más de 120 cartas. Nuevos Pokémon ex Megaevolución. Más de 25 cartas de Entrenador. Y más de 30 cartas de Pokémon y de Entrenador con ilustraciones especiales.

El set estará disponible en España el 27 de marzo.