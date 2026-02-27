Pokémon Day 2026: así serán Viento y Oleaje, los nuevos juegos de mundo abierto

El grupo The Pokémon Company ha celebrado hoy los 30 años de la marca con un Pokémon Presents muy especial cargado de noticias de todos los distintos productos de esta inmensa franquicia de entretenimiento. Entre ellas, se ha desvelado cuáles serán los próximos títulos de la serie de videojuegos Pokémon: Pokémon Viento y Pokémon Oleaje. La presentación en vídeo se emitió a través de internet para fans de todo el mundo en el Día de Pokémon, la fecha tan señalada y celebrada que conmemora el lanzamiento de los primeros videojuegos, Pokémon Rojo y Pokémon Verde, en Japón el 27 de febrero de 1996.

Otros momentos destacados del Pokémon Presents fueron las noticias sobre la PokémonXP y el Campeonato Mundial Pokémon 2026, Pokémon Champions, Pokémon Pokopia, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC) y mucho más. Además, hoy han llegado Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja a Nintendo eShop y My Nintendo Store.

Esta presentación llega poco después de que The Pokémon Company International desvelase una campaña inmensa para celebrar sus 30 años durante todo el año titulada "¿Cuál es tu favorito?". A través de ella, se invita a fans de todo el mundo a compartir su Pokémon favorito con la popular aplicación Pokémon GO, que este año también cumple una década.

"Pokémon ha cautivado la imaginación de millones de personas en todo el mundo", declaró Kenji Okubo, presidente de The Pokémon Company International. "Este Día de Pokémon es muy especial porque marca el inicio de la celebración de nuestros 30 años con anuncios muy emocionantes para todos los Entrenadores y Entrenadoras. Estoy deseando descubrir 'cuál es vuestro favorito' y vivir multitud de nuevas aventuras".

Pokémon Viento y Pokémon Oleaje llegarán a Nintendo Switch 2 en 2027

Los juegos Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, desarrollados por GAME FREAK inc., serán las nuevas entregas de la serie de RPG de Pokémon, y está programado que lleguen a la consola Nintendo Switch 2 en 2027. Estos nuevos títulos están ambientados en un mundo abierto con mucho que explorar, con hermosas islas donde sopla el viento y un inmenso océano de aguas cristalinas mecido por las olas.

En esta aventura, los Entrenadores se meterán en la piel del personaje principal, cuyo atuendo será distinto dependiendo de la versión a la que jueguen. Antes de comenzar su viaje, tendrán que escoger a su Pokémon inicial: Browt, el Pokémon Pollito Haba; Pombon, el Pokémon Perrito, o Gecqua, el Pokémon Acuageco.

Browt

Categoría: Pokémon Pollito Haba

Tipo: Planta

Altura: 0,3 m

Peso: 3,5 kg

Habilidad: Espesura

Pombon

Categoría: Pokémon Perrito

Tipo: Fuego

Altura: 0,4 m

Peso: 6,7 kg

Habilidad: Mar Llamas

Gecqua

Categoría: Pokémon Acuageco

Tipo: Agua

Altura: 0,3 m

Peso: 4,3 kg

Habilidad: Torrente

A partir de Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, los juegos también estarán disponibles oficialmente en portugués de Brasil. Nuestra misión es que, al ampliar los idiomas disponibles, Pokémon sea más accesible para jugadores de cualquier latitud y, de esa manera, conseguir unir al mundo gracias a Pokémon.

Pokémon Champions disponible para Nintendo Switch en abril de 2026

Los combates darán comienzo este próximo abril cuando Pokémon Champions llegue a Nintendo Switch y, más adelante, a dispositivos móviles.

JCC Pokémon celebra 30 años con una nueva expansión

Para continuar con la celebración de los 30 años de Pokémon, próximamente llegará una emocionante expansión de JCC Pokémon, la primera que debutará de forma simultánea a nivel global en todos los territorios participantes, seguido de varios lanzamientos a lo largo del año.[2]

Próximamente, daremos más detalles sobre esta expansión de celebración. Los fans podrán seguir las últimas noticias sobre JCC Pokémon en Pokemon.es/JCC.

Pokémon conmemora los videojuegos originales con novedades en juegos y productos

Para celebrar 30 años de la marca, los juegos Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja, remakes de los juegos japoneses Pokémon Rojo y Pokémon Verde, estarán disponibles desde hoy como títulos digitales para Nintendo Switch.

The Pokémon Company también ha lanzado Game Music Collection: Game Boy Jukebox, la colección de música de los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Con un diseño inspirado en las consolas Game Boy de Nintendo, este dispositivo permite disfrutar de un nostálgico viaje sonoro por la región de Kanto, para lo cual incluye 45 cartuchos con los que reproduce las canciones y los efectos de sonido de los videojuegos Pokémon originales.

Este mismo año, se podrá conectar el juego Leyendas Pokémon: Z-A con Pokémon HOME. Al conectar Pokémon Champions con Pokémon HOME, los Pokémon que aparezcan en ambos títulos podrán ir de visita a Pokémon Champions y acompañar a sus Entrenadores en la lucha por el título de Campeón. También podrán recibir recompensas en Pokémon Champions, como una Chesnaughtita, una Delphoxita y una Greninjanita, al enviar los Pokémon correspondientes a estas Megapiedras atrapados en Leyendas Pokémon: Z-A a Pokémon HOME.

Estamos deseando disfrutar de Pokémon Champions en el escenario principal del Campeonato de Videojuegos del Campeonato Mundial Pokémon 2026, que se celebrará en San Francisco.