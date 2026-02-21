Pokémon 2026: llega el 30 aniversario y la locura por la expansión Héroes Ascendentes

El año 2026 es y será un año importantísimo dentro del coleccionismo Pokémon. Llega el 30 aniversario a España, en todo el mundo realmente, y además se ha estrenado ya una nueva expansión. La expansión conocida oficialmente en España como Mega Evolución Héroes Ascendentes, que ya se encuentra disponible en el mercado desde el 30 de enero de 2026. Esta colección destaca por el regreso de las mecánicas de Mega Evolución al juego de cartas coleccionables.

Además, esta colección cuenta con más de 290 cartas e incluye contenido de la expansión japonesa Mega Dream. Entre sus productos principales, disponibles en tiendas españolas, se encuentra de momento el blíster de tres sobres como los que se pueden ver en este vídeo y además ya ha llegado el estreno de la ETB, la caja de entrenador de élite que incluye sobres, fundas y accesorios temáticos.

También llegarán en el futuro los booster box, cajas de muchos sobres y colecciones especiales. En esta ocasión el lanzamiento se ha dividido en varias fases y eso no ha terminado de gustar a los fans y coleccionistas. Además, los hits, las mejores cartas, no son nada fáciles de sacar abriendo sobres, pero su valor es muy alto en el mercado.

A día de hoy hay productos como el Tech Stickers, que incluye tres sobres, una moneda y una carta promo. También hay mucho misterio sobre el 30 aniversario, en torno a lo que se va a organizar, no solo en Japón, sino también en Europa.

Quedan por revelarse las cartas más especiales y decenas de productos. En España ya tenemos algo, la caja con la moneda y la promo de Pikachu, que a su vez incluyen sobres de mejora de expansiones anteriores como Fuegos Fantasmales o Mega Evolución.

En Libertad Digital hemos hablado con una de las referencias de venta en el mundo Pokémon, Poke Chewe, que nos ha valorado tanto el 30 aniversario como la expansión de Héroes Ascendentes: "El 30 aniversario, todavía no se puede valorar mucho, porque todavía faltan muchísimos productos que van a salir a lo largo de este año, pero lo que ha salido, la verdad que está bastante bien. Tenía un precio bastante asequible, tenía tres sobrecitos y la promocional, que es muy bonita, y la moneda, que es algo que a los coleccionistas les gusta bastante. Y en cuanto a la colección de Extended Heroes, tiene pinta de que es exactamente lo mismo que la de Prismatic Evolutions. Un set con muchísimas cartas, con un montón de hits y con un ratio muy, muy, muy bajo. Y esto lo que hace es que al final a los coleccionistas les cueste muchísimo dinero conseguir esas cartas y poder hacer la colección completa. Estamos hablando de un set muy caro pero con cartas muy bonitas, la verdad"

Ojo a este año 2026 porque promete emociones fuertes.