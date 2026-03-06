Revelamos dos cartas exclusivas del set en español de Pokémon Equilibrio Perfecto

Casi lo tenemos aquí. Equilibrio Perfecto. Así se llamará la próxima expansión de Pokémon en España. Como venimos contando en Libertad Digital, la clave de este set, hecho que la ha costado ser infravalorada sin motivo, es que no tiene grandes nombres y viene justo después de Fuegos Fantasmales con Charizard y Héroes Ascendentes con Dragonite y Gengar.

La expansión Nihil Zero, conocida en Japón como Munikis Zero, es un set que llegará a España bajo el nombre de Escarlata y Violeta-Equilibrio Perfecto (Perfect Order) el 27 de marzo de 2026. Su temática central gira en torno a las Megaevoluciones. Como Pokémon destacado, Mega-Zygarde ex y su ataque devastador que da nombre a la expansión: "Nihil Zero". Además, nuevas mecánicas y cartas ex, incluyendo otros Pokémon ex como Meowth ex, Clefable ex, Skarmory ex y Starmie ex.

De hecho en Libertad Digital os podemos mostrar en exclusiva dos cartas en español que formarán parte de este set:

Las dos imágenes corresponden a Clefairy. Una de ellas en su versión de carta normal y la otra en la Illustration Rare. La segunda es sin duda una de las más buscadas del set por su belleza y por sus colores.

El set base cuenta con más de 80 cartas, incluyendo artes alternativos (AR) y cartas con textura (Full Art). Sergio Rodríguez, responsable de marketing de Metrópolis Center, habló con nosotros de esta expansión: "Esta colección se denomina Nihil Zero, aunque su nombre en Japón se lee literalmente como Munikisu Zero, adopta también este nombre de forma comercial, ya que hace referencia al ataque del protagonista de dicha colección en el videojuego, que es Mega-Zygarde, y su ataque Nihil Light o Luz Devastadora. Se trata de la versión oriental de lo que aquí vamos a recibir nosotros en España, en la parte occidental, como Perfect Order, y está conformada por más de 120 cartas diferentes, incluyendo las alternativas, cartas secretas, como el Mega-Zygarde Dorado, que es la nueva tipología de rareza que se ha incluido en esta nueva era de Megaevolución. Esta colección destaca sobre todo por su cercana relación con el videojuego de Pokémon Leyendas Z-A, el cual marcó el regreso de las Megaevoluciones y es el eje central de la nueva era del TCG. En ella se incluyen cartas referentes a los entrenadores más destacados del videojuego, como pueden ser Estragón, Naria, Lillette, además de estar protagonizada por el legendario principal de dicho videojuego, por Zygarde, y también cuenta con la presencia de uno de los dos legendarios de Kalos, de la región donde se ambienta dicho videojuego, que es Yveltal.

En Libertad Digital hicimos una apertura de sobres en su edición japonesa para conocer más detalles del set:

Como decimos, el set llega oficialmente a España el 27 de marzo y se lanzará en formato de sobres individuales, Cajas de Entrenador Élite y cajas de sobres (booster boxes).