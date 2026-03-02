Por qué el juego de cartas del manga One Piece es ya uno de los hobbies más caros del mundo

En primer lugar, por si no lo saben... ¿Qué es One Piece? Es un popular manga y anime creado por Eiichiro Oda en el año 1997, que aú sigue vigente, es decir, que no ha terminado y que se centra en las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación para encontrar el tesoro legendario de los piratas: el One Piece. Su juego de cartas lanzado por Bandai en 2022 ha seguido la estela del manga y el anime y está arrasando en el mercado financiero de inversión.

Les doy unos cuantos datos para que desde el inicio sepan qué está ocurriendo con el TCG de One Piece. El índice de valor de estas cartas coleccionables ha subido un 61,44% en el último trimestre y un impresionante 119% en los últimos seis meses. La demanda de cajas selladas y cartas de rareza extrema siguen batiendo récords día tras día llegando incluso a que los inversores se centren más en este material que en invertir en bolsa. Y por supuesto, los Logan Paul y compañía, es decir, los influencers y multimillonarios que han reventado el mercado de Pokémon, ahora se pasan a One Piece.

Los llamados Pokebros o ex-inversores de criptomonedas han desembarcado en One Piece con la entrada de grandes capitales. Hay cartas que han superado los 20.000 dólares. Las cajas del primer set se han convertido en tesoros para los inversores llegando a pagar unos 2000 dólares por caja. Esos son algunos de los ejemplos de este mundo que sigue creando una burbuja que no parece explotar nunca.

En Libertad Digital nos metemos de lleno en este mundo y hablamos con Sergi Basart Jiménez, experto en este mundo del TCG de One Piece. Él nos explica qué ocurre con la locura del manga japonés tanto en el mercado de cartas como en la jugabilidad del propio TCG.

Pregunta: ¿En qué momento notaste que One Piece pasó de tener cierto éxito a no tener oferta para tanta demanda?

Respuesta: One Piece empezó en Japón en verano de 2022, y en España llegó en 2023. Durante la primera expansión ya hubo bastante revuelo y poco material. Se agotó en dos días. Con OP2 y OP3 fue todo normal, pero en OP5 desapareció casi todo. En los aniversarios, que se celebran cada cuatro sets, siempre hay cartas especiales y god packs, donde salen todas las cartas alternativas o de arte. Poco a poco el tirón de los precios llamó la atención. Poder vender una carta por 2000 euros llama la atención de cualquiera. Ya en la última expansión, OP13, donde llegaron los especuladores de Pokémon, todo se disparó.

P: ¿Qué puntos fuertes y débiles tiene One Piece respecto a otros coleccionables?

R: Respecto a Magic, las cartas de One Piece son más sencillas de jugar. En Magic tienes que usar el maná con diferentes colores mientras que en One Piece es más sencillo. En los puntos débiles, Magic te deja usar cartas de otros países mientras que en los torneos de One Piece solo te las dejan usar en inglés.

P: ¿Por qué a día de hoy One Piece ha explotado como uno de los hobbies más caros del mundo?

R: One Piece ha explotado tanto por el anime, ya que es uno de los más importantes y mediáticos del mundo. Conozco gente que no ve anime, pero sí ve One Piece. Eso ayudó a entrar en el mundo de las cartas. Hay gente que colecciona de su personaje preferido, otros juegan, otros coleccionan cartas en concreto... Eso ha hecho que mucha gente se haya metido.

P: De Pokémon a One Piece: ¿Los coleccionistas han encontrado otro filón en el mercado?

R: Antes había filón también. Había una carta que salió hace años y costaba entre 40 y 60 euros. Bandai vio esto y empezó a sacar colecciones con reimpresiones antiguas haciendo que el precio se estabilizase de nuevo y bajase. Eso ayudó a desinflar el mercado. También metieron artes alternativos que son bastante caros. Cada vez que se anuncia una reimpresión baja todo de nuevo. Eso equilibra todo.

P: ¿Qué consejo le darías a una persona que en pleno año 2026 quiere entrar en el mundo One Piece?

R: Yo recomendaría que no empezara. Si lo quiere hacer, que mire las próximas expansiones que van a salir porque cuando salen aparecen nuevos líderes y eso te permite hacerte un buen mazo. Eso para los que quieran jugar. Si busca colecciones antiguas todo está muy caro o imposible de conseguir. Es mejor centrarse en lo nuevo. Además cada cierto tiempo aparecen starters con cartas antiguas que te permiten crear tu mazo.

P: ¿Es 2026 el año más mediático y peligroso para coleccionar TCG?

R: Más que en 2026 fue a mediados de 2025. Ahí se vio más la desigualdad de clientes. Tienes una tienda que puede montar torneos y otras que no. Los distribuidores mandan más a las tiendas que sí lo hacen y eso ha creado desigualdad. Antes se pedían diez artículos y te llegaban ocho, pero ahora pides 10 y te llegan dos o tres. One Piece tú lo pides con un semestre de antelación y ellos saben cuánto se va a pedir. Es algo que yo no entiendo porque hay tiempo de sobra para imprimir. Como no se imprime, la oferta baja y la demanda se dispara. La especulación se ha disparado. Los precios han subido mucho. Antes un SR valía 5 euros y ahora es el doble. Se disparan mucho en las artes alternativas y en el material sellado. Bandai ha anunciado que volverá a imprimir, pero solo será para los que organizan torneos. Encontrar material de One Piece actualmente a un precio razonable es muy difícil.