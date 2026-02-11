El Vaticano recupera un manuscrito del siglo XVI desaparecido hace más de 200 años

En una de esas coincidencias que parecen sacadas de una novela histórica, un manuscrito del siglo XVI que llevaba más de doscientos años desaparecido ha regresado por fin a su estantería original en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El hallazgo se produjo en una prestigiosa librería anticuaria de Viena, donde el volumen salió a la venta sin que nadie imaginara que pertenecía a una de las colecciones más importantes del Renacimiento europeo.

El volumen contiene biografías poco comunes de cinco santos alemanes y llegó a Roma en 1623 como parte de la célebre Biblioteca Palatina de Heidelberg. Durante más de dos siglos formó parte de los fondos vaticanos, hasta que a finales del siglo XVIII desapareció sin dejar rastro, figurando durante generaciones en los registros vaticanos como "no localizado".

La recuperación ha sido posible gracias a la cooperación entre dos bibliotecas. Hace unas semanas, los responsables de la Universidad de Heidelberg detectaron el manuscrito a la venta en una librería de Viena y avisaron al Vaticano, donde se conservaba el resto de la colección original. Ante el riesgo de que volviera a desaparecer en manos privadas, el Vaticano decidió comprarlo y devolverlo a su lugar de origen, quedando de nuevo a disposición de los investigadores.

Al suo posto nella storia

Torna alla Biblioteca Vaticana un manoscritto del XVI secolo: frutto della collaborazione virtuosa tra studiosi.

di Mauro Mantovanihttps://t.co/VPhZOfutUE pic.twitter.com/pN1pt28M5d — L'Osservatore Romano (@oss_romano) January 23, 2026

Un manuscrito con siglos de historia

La historia del libro comienza en el siglo XVI, cuando formaba parte de la biblioteca de los príncipes del Palatinado, en la ciudad alemana de Heidelberg. Aquella colección se convirtió en una de las más importantes de Europa. Durante la Guerra de los Treinta Años, las tropas católicas conquistaron la ciudad y la biblioteca fue enviada a Roma como regalo al Papa. Más de 10.000 volúmenes cruzaron los Alpes en cajas transportadas por mulas en un viaje que duró meses.

Entre ellos estaba este manuscrito, que permaneció en el Vaticano hasta que desapareció misteriosamente en el siglo XVIII. Con el paso del tiempo pasó por manos de varios coleccionistas privados, como revelan las marcas de propiedad conservadas en sus páginas.

El libro, de 115 hojas, fue escrito por distintos copistas a partir del año 1501. Además de las vidas de los santos, incluye una copia de una crónica medieval sobre los lombardos. Algunos de estos textos son muy poco frecuentes.

Ahora el manuscrito será restaurado y digitalizado. Cuando el proceso termine, podrá consultarse en internet, lo que permitirá a investigadores de todo el mundo acceder a una pieza que, después de siglos de viajes y desapariciones, ha vuelto por fin a casa.