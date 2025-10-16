Mientras que miles de cristianos y cientos de iglesias son quemadas al año en diferentes partes del mundo a manos de grupos terroristas como el Estado Islámico, la Iglesia Católica ha vuelto a ceder terreno ante el islam al habilitar una sala de la Biblioteca del Vaticano para rezos musulmanes con alfombras.

Así lo ha confirmado el viceprefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Giacomo Cardinali, quién ha explicado en una entrevista en el diario italiano La Repubblica que "algunos eruditos musulmanes nos pidieron una sala con una alfombra de oración, y por supuesto se la dimos".

La Biblioteca Apostólica Vaticana, es una de las más antiguas del mundo ubicada en la Ciudad del Vaticano. Fue oficialmente fundada en el año 1475 por el Papa Sixto VI, quién también mandó construir la Capilla Sixtina. Esta biblioteca histórica depende del Papa León XIV, quien ha recibido algunas críticas de católicos por esta concesión al islam en "territorio sagrado".

"Ejemplares del Corán increíbles"

Según el viceprefecto, en la biblioteca disponen de "ejemplares del Corán increíbles" del mismo modo que "colecciones árabes, judías y etíopes, y piezas chinas únicas". A su juicio es "una biblioteca universal". También ha detallado que esta instalación vaticana cuenta con 80.000 manuscritos, 50.000 piezas de archivo, casi dos millones de libros impresos, 100.000 grabados y obras gráficas, y 100.000 monedas y medallas, y el material sigue llegando.

No se trata de la primera cesión al islam por parte de la Iglesia Católica y de Europa. Y es que Occidente ve con sus ojos como cada día que pasa hay más mezquitas y menos iglesias. Un ejemplo claro fue cuando Libertad Digital informó de que el Padre Ángel había instalado hace unos meses una mezquita en el baptisterio de la Catedral de Justo, algo muy criticado por los vecinos de Mejorada del Campo y de la comunidad católica.

Muchos apuntan a que esta "islamización" de Europa procede de la inmigración masiva que llega cada año al viejo continente. De momento, el nuevo Papa León XIV lleva solo unos meses en el trono de San Pedro, pero sus guiños a favor de la inmigración y estas cesiones al islam le sitúan en el marco progresista de su predecesor, el Papa Francisco.