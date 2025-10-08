El Gobierno se rinde ante el islam en Ceuta: prohíbe el cerdo en los colegios públicos y solo se servirá carne halal

El ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de Pilar Alegría se ha rendido a las exigencias de la comunidad musulmana y ha vetado el consumo de cerdo en los comedores de los colegios públicos de Ceuta, imponiendo además en los menús la carne halal- sometida a las normas islámicas-. Así lo establece el nuevo contrato cuya formalización publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la Junta de Contratación del Ministerio de Educación de Pilar Alegría.

El anuncio formaliza la adjudicación a la empresa Vivera Atlántico Mediterráneo, encargada de suministrar los menús y comidas que se elaborarán en los centros educativos públicos de Ceuta con un coste que alcanza los 223.000 euros. Este nuevo contrato impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá vigencia durante todo el curso escolar 2025-2026 y afectará a cerca de mil estudiantes.

Censura al cerdo

Uno de los puntos más polémicos del contrato es la obligación de que toda la carne servida sea halal, es decir, sometida a las exigencias islámicas, y por su puesto, erradicar el cerdo de los comedores, según ha adelantado el diario el Faro de Ceuta. Además, se prohíbe el uso de alimentos con alto contenido en sal, se tendrá que utilizar aceite de oliva y huevos frescos. El documento señala también que la empresa adjudicataria deberá diseñar menús equilibrados, variados y saludables, que incluyan primer plato, segundo plato, postre y pan.

En su caso, las verduras y frutas deberán ser de temporada y primera categoría, mientras que el pescado tendrá que servirse limpio, sin espinas ni vísceras, limitando el consumo de especies grandes como atún o pez espada a un máximo de dos veces al mes.

Para comprobar que se cumplen todos estos requisitos, los colegios estarán obligados a publicar los menús mensuales con una semana de antelación, tanto en la web del centro como en sus tablones de anuncios. Además, la empresa dispondrá de un departamento de calidad que incluirá al menos un técnico en Nutrición y Dietética, responsable de revisar todos los detalles del plan alimenticio.

El Ministerio de Educación de Pilar Alegría defiende esta gestión asegurando que la finalidad es promover hábitos alimenticios responsables y sostenibles, alineados con la estrategia contra la obesidad infantil y la mejora de la salud pública. Sin embargo, no se pronuncia sobre la censura al cerdo y la imposición de la carne halal en los colegios públicos de la Ciudad Autónoma.