Se desvelan los planes para el Día de Pokémon de 2026

Como adelanto al próximo Día de Pokémon, el día 27 de febrero de 2026, el grupo The Pokémon Company ha anunciado un nuevo Pokémon Presents que se emitirá ese mismo día a las 15:00 (hora peninsular).

El Día de Pokémon es un evento anual que conmemora el lanzamiento en Japón de los videojuegos Pokémon Rojo y Pokémon Verde en 1996. Este año, Pokémon cumple 30 años. Desde el lanzamiento de los videojuegos originales en 1996, sigue siendo una de las franquicias de entretenimiento más exitosas e influyentes del mundo, apoyada siempre por una comunidad entregada y apasionada.



Para celebrar este día tan especial, el grupo The Pokémon Company ha invitado a sus fans a ver la presentación en vídeo Pokémon Presents que se emitirá en el Día de Pokémon para descubrir noticias y anuncios muy emocionantes para toda la franquicia. Esta presentación especial se emitirá el 27 de febrero de 2026 a las 15:00 (hora peninsular) en los canales oficiales de Pokémon de YouTube y Twitch.

Aparte del Pokémon Presents, el grupo The Pokémon Company también ha anunciado que Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja, los remakes de 2004 de los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Verde que se estrenaron en 1996, llegarán a la consola Nintendo Switch el 27 de febrero de 2026. Originalmente, Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja fueron títulos para la consola portátil Game Boy Advance. Ahora, para celebrar los 30 años de la marca, llegarán a Nintendo Switch como títulos exclusivos para descarga. Los títulos estarán disponibles cuando termine la emisión del Pokémon Presents y se podrán jugar en consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

A principios de este mes, Pokémon desveló su enorme campaña "¿Cuál es tu favorito?" que celebra 30 años de la icónica franquicia durante todo este año. Como parte de la campaña, invitaron a todos sus fans a compartir a su Pokémon favorito con la nueva función de cámara disponible en la popular aplicación Pokémon GO, que este año también cumple 10 años.

En Pokemon.es/30 se puede encontrar más información sobre la campaña "¿Cuál es tu favorito?". A partir del 27 de febrero de 2026, los fans podrán hacerse con los primeros sets de LEGO® Pokémon™.

Esta emocionante colaboración entre The Pokémon Company International y el grupo LEGO une dos universos muy queridos para que los Entrenadores puedan construir sus aventuras pieza a pieza. Los tres primeros sets están protagonizados por cinco Pokémon muy populares: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard y Blastoise.