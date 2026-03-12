Urtasun admite que casi 500.000 euros del Bono Cultural acabaron en discotecas y copas

El uso indebido del Bono Cultural Joven para pagar entradas de discoteca con consumiciones se viene produciendo desde la primera edición del programa, aunque el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo ha calificado este jueves de "escasísimo" e "irrisorio".

Según los datos del Ministerio, durante las dos primeras ediciones del bono, el gasto total indebido ascendió a 479.790 euros, lo que representa el 0,3 % del gasto total. En 2022, el gasto indebido fue de 215.850 euros de un total de 71,9 millones, y en 2023 ascendió a 263.940 euros sobre 88 millones. El resto, el 99,7 %, se destinó correctamente a productos y actividades culturales incluidas en el programa.

Sin embargo, el ministro ha defendido que la gran mayoría de los jóvenes utiliza correctamente el bono. Así lo ha explicado en una visita a la exposición La Cañada es real, Museo portátil de la memoria: "La inmensa mayoría de los jóvenes lo usan bien. Son muy pocos los casos, por mucho que se haya hecho viral un determinado caso de alguien de una tiquetera que vendió una entrada para una discoteca que incluía consumiciones, cosa que no se puede hacer".

En este sentido, ha añadido que, cuando se detecta fraude, "se solicita la devolución del dinero y se excluye del programa a quienes lo permitan".

14 empresas sancionadas

Actualmente, hay 3.911 empresas adheridas al bono, de las cuales 14 han sido sancionadas, lo que supone un 0,35 % del total. Según el Ministerio, el 99,6 % de las entidades cumple con las normas, aunque algunas discotecas como Fabrik llegaron a anunciar abiertamente la posibilidad de comprar entradas con consumiciones e incluso reservados con cargo al bono cultural, utilizando plataformas intermediarias de venta de entradas como Fourvenues o Fever.

A pesar de todo, Urtasun ha querido salir en defensa de los beneficiados del bono: "Se ha lanzado la campaña esta de que 'les das dinero a los jóvenes y se lo gastan en copas'. Yo tengo que salir en defensa de los jóvenes que usan correctamente el bono cultural".

El Bono Cultural Joven, que otorga 400 euros a quienes cumplen 18 años, se reparte en tres tramos: 100 euros para consumo digital, 100 euros para soportes físicos y 200 para artes en vivo. Con más de 1,3 millones de jóvenes beneficiados y un presupuesto anual cercano a los 200 millones de euros, se trata de la iniciativa con mayor dotación del Ministerio de Cultura. Para esta edición, además, se ha incorporado la posibilidad de utilizar el bono para pagar cursos de música o adquirir instrumentos.