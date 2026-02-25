"Pedro Sánchez te va a pagar tu fiesta": el dueño de una discoteca explica que se puede entrar con "el Bono Cultural"

Una de las medidas estrella con la que Pedro Sánchez trata de ganarse el voto de la gente joven es la aplicación del llamado "Bono Cultural Joven", cuyo programa fue aprobado en 2022. Según el Ministerio de Cultura, "el Bono Cultural Joven es una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. Una invitación a entrar en la edad adulta de la mano de la cultura".

Sin embargo, recientemente se ha hecho viral el vídeo del dueño de una discoteca que afirma que el Bono Cultural Joven se puede utilizar en su local. Es el caso de la discoteca madrileña Jowke, cuyo dueño, Rafael Muñoz de la Cámara, ha asegurado que el Bono Cultural se puede usar en su discoteca para "salir de fiesta". En este vídeo lo explica el propio dueño de Jowke:

En el vídeo podemos ver que Muñoz cuenta que este Bono Cultural "se puede gastar en ocio como puede ser salir de fiesta a través de Fourvenues" [un software de gestión integral para negocios de ocio nocturno como discotecas]. No obstante, no es la primera vez que este empresario explica a su público más joven que pueden usar el Bono Cultural para gastarlo en su local. En este vídeo, publicado en su cuenta oficial de Instagram, lo explica con más detalles:

Lo que asegura en este vídeo no tiene desperdicio: "Pedro Sánchez te va a pagar tu próxima fiesta aquí, en Jowke, y eso es gracias al Bono Cultural. Puedes coger tus entradas y tus reservados a través de Fourvenues y todo eso sin poner el dinero de tu bolsillo, gracias al Estado". Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Cultura para solicitar una respuesta oficial sobre esta cuestión. De momento, no hemos recibido aún ninguna contestación por su parte.

Fuentes de la patronal del ocio nocturno con las que hemos contactado confirman que el Bono Cultural Joven contempla la posibilidad de gastarlo en discotecas. Según explican: "La actividad ligada a la cultura de una discoteca está contemplada dentro del Bono Cultural porque las actuaciones de un DJ están consideradas como cultura, los conciertos son cultura y al final las actividades que se hacen en una discoteca son cultura. Lo que no contempla es el tema del alcohol". Posiblemente aquí haya una confusión porque los locales de ocio llevan asociados muchas veces una consumición. Eso es, en todo caso, lo que habría que aclarar.

En vista de esta información y de lo que explica en ambos vídeos el dueño de Jowke, estaríamos ante la utilización de dinero público para que los jóvenes de 18 años se puedan ir de fiesta. Si ya el mero hecho de crear un programa dotado con 170 millones de euros para que los jóvenes puedan comprar libros, suscribirse a plataformas online, comprar videojuegos online, ir al teatro y al cine es un hecho muy cuestionable, pues el dinero público no se debería usar para financiar los hobbies de nadie, más llamativo resulta aún que se pueda usar para que los jóvenes que cumplen 18 años puedan irse de fiesta.

Según el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun, dos de cada tres personas que en 2025 cumplieron 18 años solicitaron el Bono Cultural Joven, es decir, el 68,5% de la población total estimada para esta edad.

En definitiva, los jóvenes de 18 años pueden usar el Bono Cultural Joven para gastarlo en discotecas, ya sea para ver las actuaciones de su DJ favorito o para cualquier otro tipo de espectáculo que se celebre en el local, algo que no sabemos si tiene mucho que ver con la cultura.