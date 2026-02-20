Urtasun deja sin cobrar a casi 100 becarios que acusan al Ministerio de Cultura de "dejadez"

El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, vuelve a estar en el centro de la polémica tras el retraso en el pago de becas a un centenar de beneficiarios de los programas FormARTE y Culturex. Según ha informado el diario El Mundo, los 95 becados afectados no han recibido sus asignaciones correspondientes a los meses de diciembre y enero, lo que ha generado críticas por la falta de comunicación y organización del departamento.

Los programas FormARTE y Culturex están dirigidos a gestores culturales, restauradores, museólogos y archivistas, con el objetivo de ofrecer formación práctica en instituciones nacionales e internacionales. En el caso de FormARTE, la beca tiene una duración de 12 meses y una asignación mensual de entre 1.100 y 1.350 euros brutos, mientras que Culturex, con estancias de 10 a 12 meses en el extranjero, otorga entre 2.000 y 3.500 euros según el país y el tipo de institución, incluyendo prácticas en representaciones diplomáticas como la Delegación Permanente de España ante la Unesco en Bruselas.

A pesar de que los beneficiarios de FormARTE han recibido correos del Servicio de Becas del Ministerio indicando que el pago de diciembre se realizará entre la última semana de febrero y la primera de marzo, y el de enero durante la segunda quincena de marzo, los 11 becados de Culturex aún no tienen confirmación de sus pagos.

Una situación de "dejadez y falta de empatía"

Los afectados han denunciado la falta de información, los retrasos reiterados y el impacto económico que esto ha tenido, especialmente para aquellos que residen en el extranjero y han tenido que recurrir a familiares para cubrir gastos básicos. Según tres becados consultados por El Mundo, se trata de una situación de "dejadez y falta de empatía" que se repite de manera habitual: en convocatorias anteriores, los pagos de junio, agosto y septiembre se realizaron con retrasos de varios meses.

Desde el Ministerio, se asegura que "el plazo legal para el pago de las becas es de tres meses" y que se cumple "siempre". Fuentes del departamento afirman que se está trabajando para agilizar los pagos y que se priorizarán todas las becas con la colaboración de las instituciones que acogen a los becarios y las unidades de gestión económica, intervención y Tesoro Público. Asimismo, apuntan a "trámites contables adicionales" y al cierre de ejercicios presupuestarios como factores que dificultan la tramitación.

Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presume su compromiso con la protección de los becarios mediante diversas iniciativas destinadas a regular y remunerar las prácticas laborales en España. Entre ellas, resaltó la aprobación del Estatuto del Becario en noviembre de 2025, que busca poner fin a las prácticas "low cost" y a los casos de falsos becarios, aunque parece que estas medidas no se han aplicado todavía en el caso del Ministerio de Cultura.

La polémica se produce en unas semanas donde se ha conocido que el departamento de Urtasun abrió un concurso para la subdirección general adjunta del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), a pesar de que Marisa Sánchez Gómez ya había sido comunicada como la titular del puesto. Sánchez Gómez, procedente del Museo del Prado, asumió el cargo junto al nuevo subdirector general, Fernando Sáez Lara, en un acto interno previo a la apertura oficial del concurso, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.