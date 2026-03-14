Muere a los 91 años Gemma Cuervo, la inolvidable Vicenta

Gemma Cuervo, actriz con una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión, ha fallecido en Madrid a los 91 años. Nacida en Barcelona en 1934, la intérprete desarrolló una carrera prolongada y reconocida en las artes escénicas españolas. Fuentes familiares confirmaron el fallecimiento a la agencia EFE y comunicaron que la capilla ardiente se abrirá este domingo 15 de marzo a partir de las 10:00 horas en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos.

La familia trasladó la noticia a través de un comunicado remitido a los medios: "Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos".

Más de seis décadas sobre los escenarios

Gemma Cuervo desarrolló una extensa trayectoria profesional vinculada al teatro, la televisión y el cine. A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones escénicas y audiovisuales que consolidaron su presencia en la escena cultural española.

Su trabajo fue reconocido con distintos galardones. Entre ellos figuran el Premio Nacional de Teatro en 1965, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en 2018 y el Premio Max de Honor en 2021. Estos reconocimientos se sumaron a una carrera caracterizada por su continuidad en los escenarios y su participación en diferentes formatos interpretativos.

Durante décadas, Cuervo mantuvo una actividad constante en el ámbito teatral, donde desarrolló buena parte de su carrera. Posteriormente, su presencia en televisión amplió su reconocimiento entre el público.

Un rostro popular para varias generaciones

Para las nuevas generaciones de espectadores, Gemma Cuervo se convirtió en un rostro especialmente conocido por su participación en la serie Aquí no hay quien viva. En esta producción televisiva interpretó a Vicenta, uno de los personajes centrales de la trama.

En la ficción formaba parte de un trío de vecinas junto a Marisa y Concha, personajes interpretados por Mariví Bilbao y Emma Penella, ambas también fallecidas. La interacción entre estos tres personajes se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la serie durante su emisión.

Presencia en redes sociales en los últimos años

Tras su retirada de los escenarios, Gemma Cuervo mantuvo contacto con el público a través de las redes sociales. En los últimos años publicó vídeos y mensajes que llegaron a registrar millones de visualizaciones, en los que declamaba versos o compartía reflexiones.

Durante la pandemia del coronavirus difundió mensajes dirigidos a sus seguidores en los que trasladaba palabras de ánimo. Este contenido permitió que nuevas generaciones descubrieran a la actriz fuera del ámbito estrictamente interpretativo.

Su última publicación en la red social Instagram fue realizada dos días antes de su fallecimiento. En ella compartió un mensaje dirigido a los jóvenes en el que reflexionaba sobre la relación entre padres e hijos.

"Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien", escribió la actriz en ese mensaje. En el mismo texto añadía una reflexión final: "Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro. La vida es demasiado breve para no hacerlo".