Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo antes del inicio de las visitas

Una de las torres que franquean la entrada al castillo de Escalona, ubicado en la provincia de Toledo, se ha derrumbado durante la mañana de este sábado. Pese a la espectacularidad y gravedad del incidente, el colapso de la estructura histórica se ha saldado sin causar daños personales, tal y como ha confirmado a la agencia EFE el alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez.

El suceso se ha producido en torno a las 10:30 horas, minutos antes de que comenzaran las visitas programadas para esta jornada de fin de semana. Según ha explicado el regidor municipal, se esperaba la llegada de centenares de personas a lo largo de la mañana, pero, afortunadamente, los recorridos turísticos no habían comenzado en el instante en que la piedra cedió.

Varios visitantes que se encontraban en las inmediaciones paseando por la localidad han logrado captar con sus teléfonos móviles el momento exacto del derrumbe. En las grabaciones, que rápidamente se han difundido, se puede observar cómo los primeros desprendimientos de material alertan a los que se encontraban cerca del lugar. A los pocos segundos, la enorme torre se ha desplomado por completo, generando una inmensa y densa nube de polvo que ha cubierto la zona.

Se derrumba una torre del castillo de Escalona. Millones de euros para idioteces y mantener a invasores mientras se abandona nuestro patrimonio. ESPAÑA SE CAE A PEDAZOS pic.twitter.com/z7N0tadKDn — Gregorio S. «EL TALAVERANO» (@Talaverano78) March 14, 2026

El sentir del municipio

El alcalde ha expresado el sentir general del municipio, asegurando que tanto el Ayuntamiento como todos los vecinos están absolutamente apenados por la irreparable pérdida patrimonial. En las declaraciones a medios tras el suceso, ha indicado que el desplome se ha producido "como consecuencia fundamentalmente de, parece ser, la acumulación de agua después de las intensas lluvias de estas fechas pasadas".

Como medida de precaución inmediata, las autoridades locales han acordonado toda el área afectada y han suspendido las visitas al monumento, no solo las de este sábado, sino también las que estaban previstas para las próximas semanas.

Gutiérrez ha querido reiterar su alivio al comprobar que no ha habido que lamentar víctimas ni heridos de ninguna consideración. Tampoco se han registrado grandes daños a terceros en el entorno, si bien es cierto que algún vehículo que se encontraba estacionado en la explanada del castillo ha sufrido el impacto de alguna piedra desprendida de la muralla.

Evaluación de los daños

A partir de ahora, la prioridad de las administraciones es asegurar la estabilidad del monumento. Para ello, este mismo domingo se desplazarán al municipio toledano un equipo de arquitectos y técnicos especializados de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su objetivo será evaluar los daños materiales sufridos por la torre y llevar a cabo una auditoría del resto de la muralla del castillo, a fin de descartar que exista más peligro de nuevos derrumbes.

El regidor ha lamentado profundamente la situación, revelando que el consistorio estaba muy avanzado en la elaboración de un pliego para la licitación de las obras de restauración de algunas partes del recinto, entre las que se encontraba precisamente la torre colapsada. "Desgraciadamente no ha dado tiempo a sacarlo", ha indicado. Cabe recordar que el municipio abrió las puertas de esta fortaleza medieval a la ciudadanía el pasado 26 de abril de 2025, unos meses después de que el Ayuntamiento formalizara su adquisición en octubre de 2024.