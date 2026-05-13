Abrimos sobres del nuevo set de Magic: Secrets of Strixhaven

Secrets of Strixhaven, la nueva expansión del juego de cartas Magic The Gathering.Tras el set que ya analizamos de las Tortugas Ninja le toca el turno ahora a esta nueva expansión del TCG más longevo del mercado.

Esta expansión nos devuelve al plano de Arcavios, que visitamos por primera vez en 2021 con la colección Strixhaven: Academia de Magos. En aquel entonces, conocimos una universidad fundada por cinco Dragones Ancianos. Esta es la "segunda matrícula" de los jugadores en la escuela más prestigiosa del Multiverso

Cada Sobre de Juego de Secrets of Strixhaven incluye al menos una carta del Archivo Místico, y cada Sobre de Coleccionista incluye al menos tres. Cada carta del Archivo Místico tiene también una versión especial japonesa con arte alternativo y un marco temático

Los Caminantes de Planos, Dragones y Tierras sin borde. Los Dragones Ancianos sin borde son perfectos para liderar tu nuevo mazo de Commander, combinando la narrativa de Strixhaven con un arte asombroso. Estas cartas están disponibles tanto en versión normal como foil tradicional en Sobres de Juego y de Coleccionista

Los mejores eruditos del Multiverso están presentando sus disertaciones en las cartas de Special Guests. Estas 10 cartas representan lecciones en los pasillos de Strixhaven, inmortalizando momentos del Multiverso en el plan de estudios de la universidad. Puedes encontrar versiones no foil en los Sobres de Juego y versiones foil tradicional en los Sobres de Coleccionista