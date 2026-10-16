Se escribe "expandirá" o "expanderá": la RAE explica cómo se usa correctamente

El verbo "expandir" significa dilatar algo, extenderlo o difundirlo, y pertenece a la tercera conjugación, como señala la Real Academia Española (RAE). Por ello, sus formas verbales deben construirse a partir del infinitivo "expandir", y no de la variante incorrecta "expander".

La forma correcta

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) recuerda que lo adecuado es escribir "expandirá", "expandiría" y otras formas similares, en lugar de "expanderá" o "expandería".

«Expandir» es un verbo de la tercera conjugación, por lo que no es apropiado utilizar formas verbales que corresponderían a «expander», que es una variante inadecuada. #recoFundéu ❌expanderá, expandería

✅expandirá, expandiríahttps://t.co/bHNGUwlgTA pic.twitter.com/4z3s6prRE6 — FundéuRAE (@Fundeu) October 7, 2026

Aunque este error aparece ocasionalmente en el día a día, el Diccionario panhispánico señala que no es apropiado utilizar formas verbales que corresponderían a "expander", un infinitivo considerado inadecuado.

Así, en frases como "El director tiene preparada una historia que expandería el universo de esta película" o "También expanderá otros 66 centros de datos ya operativos", lo correcto sería escribir: "El director tiene preparada una historia que expandiría el universo de esta película" y "También expandirá otros 66 centros de datos ya operativos".

¿Por qué se confunde expandir con expander?

La confusión puede deberse a que algunas formas del presente de indicativo terminan en -e, como "expandes", "expande" y "expanden". Sin embargo, esto no significa que el infinitivo sea "expander".

El verbo se conjuga como "expandir": "expandimos", "expandís", "expandiré", "expandirás" y "expandirá". Por tanto, tampoco son correctas formas como "expandemos", "expandéis", "expanderé " o "expandería".

Qué significa expandir

Según el diccionario académico, "expandir" tiene varios significados. Puede referirse a dilatar algo o hacer que aumente de tamaño, como ocurre cuando los gases se expanden por efecto de la presión.

También significa difundir o propagar algo, como una noticia o una idea, y extender algo para que ocupe más espacio. Por ejemplo, una organización puede expandir su influencia o una ciudad puede ir expandiéndose poco a poco.

En todos estos casos, la forma correcta es expandir y sus correspondientes conjugaciones, sin introducir una e antes de las terminaciones verbales.