¿"Conque", "con que" o "con qué"?: la RAE explica cómo distinguir las tres formas

Hay combinaciones de palabras que se escuchan prácticamente igual y que, sin embargo, deben escribirse de formas distintas. Conque, con que y con qué son un buen ejemplo: las tres formas son correctas, pero cada una tiene una función diferente.

La Real Academia Española (RAE) explica que la clave está en observar qué papel desempeña la expresión dentro de la oración. Conque se escribe junto cuando expresa una consecuencia.

Conque, en una sola palabra, es una conjunción que introduce normalmente una consecuencia de lo que se acaba de decir. Puede sustituirse en muchos casos por expresiones como así que.

Por ejemplo:

No has terminado el trabajo, conque tendrás que quedarte un poco más.

tendrás que quedarte un poco más. Ya sabemos lo que ha ocurrido, conque no hace falta seguir investigando.

También puede aparecer en preguntas o exclamaciones para expresar sorpresa, reproche o censura: ¡Conque eras tú quien había dejado la puerta abierta!

La RAE señala además que conque puede utilizarse como sustantivo masculino en el lenguaje coloquial, aunque se trata de un uso diferente.

'Con que' se escribe separado

Con que, en dos palabras, aparece cuando se trata de la preposición con seguida de que. Puede introducir una oración o funcionar junto a un relativo.

Una prueba útil consiste en comprobar si puede sustituirse por 'con el que', 'con la que', 'con los que' o 'con las que' cuando que es un pronombre relativo.

Por ejemplo: El instrumento con que trabajaba el técnico estaba averiado.

Puede decirse: El instrumento con el que trabajaba el técnico estaba averiado. También se escribe separado en construcciones como: Me basta con que vengas. En este caso, que introduce una oración subordinada.

'Con qué' lleva tilde en preguntas y exclamaciones

Por último, con qué, escrito en dos palabras y con tilde, aparece cuando qué es un pronombre interrogativo o exclamativo.

Por ejemplo:

¿ Con qué has abierto la puerta?

has abierto la puerta? No sé con qué intención lo hizo.

intención lo hizo. ¡Mira con qué facilidad lo consigue!

La tilde permite identificar el valor interrogativo o exclamativo de qué.

Así que, para evitar errores, basta con recordar tres ideas: conque expresa normalmente una consecuencia; con que combina la preposición con con que; y con qué introduce una interrogación o exclamación.