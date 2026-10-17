Cómo usar "a cuál más" y "cada cual más": La RAE lo aclara

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Real Academia Española (RAE), ha aclarado el uso de las expresiones "a cuál más" y "cada cual más", dos construcciones adecuadas que no deben mezclarse en la forma "a cada cuál más".

La expresión "a cuál más" se utiliza para señalar que no es posible determinar cuál de las personas o cosas a las que se hace referencia presenta un grado mayor de la cualidad expresada por el adjetivo. Por su parte, "cada cual más" puede emplearse con este mismo sentido.

Así, en el día a día pueden encontrarse en ocasiones construcciones como "Llegó a acoger cinco exposiciones en la segunda mitad del siglo XIX, a cada cual más espectacular y concurrida que la anterior" o "Han resistido a tres olas de este nuevo virus, a cada cual más mortífera" que están mal escritas.

Según la ortografía académica, lo adecuado en estos casos es utilizar "a cuál más" o "cada cual más", pero no combinar ambas expresiones para formar "a cada cuál más".

Por tanto, los ejemplos anteriores podrían escribirse como "Llegó a acoger cinco exposiciones en la segunda mitad del siglo XIX, a cuál más espectacular y concurrida que la anterior" y "Han resistido a tres olas de este nuevo virus, a cuál más mortífera".

"A cuál más": el adjetivo, en singular y sin "de"

FundéuRAE también recuerda que la locución "a cuál más" puede ir seguida de un adjetivo en singular, no en plural, y sin intercalar la preposición "de".

Pueden encontrarse construcciones como "Se sientan contigo a la mesa para desgranar anécdotas a cuál más divertidas e increíbles".

Tal como señala el Diccionario panhispánico de dudas, cuando "a cuál más" va seguida de un adjetivo, este debe concordar con cuál en singular, aunque se estén comparando varios elementos. Además, la incorporación de la preposición "de" no se considera propia de la lengua culta. De este modo, lo adecuado sería escribir "Se sientan contigo a la mesa para desgranar anécdotas a cuál más divertida e increíble".

"Cuál" lleva tilde

Otro de los aspectos que destaca la RAE es la escritura de cuál con tilde en esta expresión. La tilde es obligatoria porque se trata de una forma tónica derivada de un interrogativo.

La tilde diacrítica permite diferenciar cuál de su homónimo átono cual. En este caso, cuál funciona como una forma tónica y, por ello, debe escribirse con tilde.