"Estar en misa y repicando": la forma correcta que debes usar explicada por la RAE

La expresión "no se puede estar en misa y repicando" se utiliza para señalar la imposibilidad de atender al mismo tiempo dos tareas incompatibles. Esta locución proverbial forma parte del refranero español y sirve para advertir a quien pretende abarcar demasiado, asumir obligaciones contradictorias o quedar bien con todos sin renunciar a nada.

Se recoge esta expresión, que enseña que no se pueden hacer a un tiempo y con perfección dos cosas muy diferentes, porque suelen ser incompatibles. También se señala que puede utilizarse sin la fórmula negativa, simplemente como "estar en misa y repicando".

La frase se emplea en situaciones cotidianas, laborales o incluso políticas, cuando alguien pretende mantener dos posiciones enfrentadas o atender compromisos que no puede cumplir simultáneamente. Su sentido no se limita a tener muchas cosas que hacer, sino que alude a la incompatibilidad entre dos tareas que exigen estar en lugares distintos o dedicar la atención a una sola actividad.

¿Qué significa 'repicar' según la RAE?

Para entender el sentido de la expresión, es necesario detenerse en el verbo "repicar". El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE) recoge entre sus acepciones la de tocar o hacer sonar repetidamente las campanas, con cierto compás y, tradicionalmente, en señal de fiesta o regocijo.

El verbo también se aplica a otros sonidos repetitivos, como el de la lluvia al golpear los cristales o el de alguien que llama a una puerta con los nudillos. En su uso relacionado con las campanas, "repicar" hace referencia a una acción concreta: producir un sonido repetido y rítmico.

Esta definición permite comprender la imagen que hay detrás de la locución. Mientras una persona asiste a misa, otra puede encargarse de tocar las campanas desde el campanario. Pretender realizar ambas actividades a la vez resulta incompatible, ya que requieren estar en lugares diferentes.

¿Repicar o replicar? La diferencia entre ambos verbos

Una de las dudas que puede surgir con esta expresión es la confusión entre los verbos "repicar" y "replicar", ya que tienen significados diferentes. Aunque en ocasiones se utilizan por error como si fueran equivalentes, solo uno de ellos encaja en la locución "no se puede estar en misa y repicando".

Según la RAE, "replicar" significa responder, contradecir o argumentar frente a lo que otra persona ha dicho. También puede utilizarse en ámbitos científicos y técnicos con el sentido de reproducir algo. Por su parte, "repicar" se refiere al sonido repetido de las campanas y de otros elementos, por lo que es el verbo que da sentido a la expresión.

Así, aunque la semejanza entre ambas palabras puede dar lugar a errores, la locución alude a la imposibilidad de realizar dos tareas incompatibles al mismo tiempo, no a la de asistir a misa mientras se responde o se contradice a alguien.

El origen de la expresión

La expresión se relaciona con la vida religiosa tradicional, cuando las campanas servían para anunciar los oficios y marcar distintos momentos de la jornada. El repique formaba parte de esa costumbre y requería que alguien se encargase de hacer sonar las campanas desde la torre de la iglesia.

De esta imagen procede la idea de que una misma persona no puede estar dentro del templo asistiendo a misa y, al mismo tiempo, en el campanario repicando. La situación concreta acabó convirtiéndose en una manera de expresar una imposibilidad que puede aplicarse a muchos otros ámbitos de la vida.

La locución cuenta, además, con variantes recogidas en el refranero, como "no se puede repicar y estar en la procesión" o "no se puede repicar y andar en la procesión". Todas comparten la misma idea: no es posible cumplir simultáneamente con dos obligaciones incompatibles.

En definitiva, "no se puede estar en misa y repicando" recuerda que, por mucho que alguien quiera abarcarlo todo, hay ocasiones en las que debe elegir entre distintas tareas o responsabilidades.

¿Hostia u ostia?

Otra de las dudas relacionadas con el ámbito religioso es la escritura de la palabra "hostia", que la Real Academia Española recoge con h en todas sus acepciones. El término se refiere a la oblea que se consagra durante la misa, pero también puede utilizarse con el significado de golpe o bofetada y como interjección para expresar sorpresa o enfado.

#RAEconsultas «Hostia» se escribe con «h» en todas sus acepciones ('oblea de la misa', 'golpe o bofetada'), también usada como interjección: «¡Hostia, tío!». V. «DLE» en https://t.co/xyOI9UG5jb .

«Ostia» es variante desusada de «ostra». — RAE (@RAEinforma) April 20, 2020

Según explica la RAE, en España la palabra forma parte de numerosas locuciones y expresiones coloquiales, como "mala hostia", que significa mal humor o mala intención; "a toda hostia", que alude a una gran velocidad, o "la hostia", que puede emplearse para referirse al colmo o al acabose.

Por tanto, la grafía ostia es incorrecta en estos usos. El diccionario académico recoge esta forma sin h como una variante desusada de ostra, pero no como una alternativa válida para referirse a la oblea religiosa, a un golpe o a la interjección.