¿Se dice "andé" o "anduve"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

El verbo andar suele generar dudas a la hora de conjugarlo en pasado. Aunque algunos hablantes utilizan la forma andé, siguiendo el modelo de otros verbos regulares terminados en -ar, esta variante no es correcta. La Real Academia Española (RAE) recuerda que se trata de un verbo irregular y que su conjugación adecuada en pretérito perfecto simple es anduve.

¿Por qué se dice anduve y no andé?

La explicación está en la irregularidad del verbo andar. A diferencia de otros verbos regulares, como cantar (canté), saltar (salté) o bailar (bailé), andar modifica su raíz en algunos tiempos verbales. En lugar de mantener and-, utiliza la forma anduv-.

Esta irregularidad se explica por analogía con otros verbos, como estar y tener, que también presentan esa terminación en su pretérito perfecto simple: estuve y tuve. De ahí que la conjugación correcta sea anduve, siguiendo el mismo patrón.

Así, las formas admitidas son anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis y anduvieron. Por tanto, no debe decirse "ayer andé cinco kilómetros", sino "ayer anduve cinco kilómetros".

Las otras formas incorrectas del verbo andar

La irregularidad no se limita al pasado de indicativo. También aparece en algunos tiempos del subjuntivo, como el pretérito imperfecto (anduviera o anduviese): "Si anduviera más a menudo, no me cansaría tanto al subir escaleras" y el futuro de subjuntivo (anduviere): "Si alguien anduviere perdido, podrá solicitar ayuda a los agentes".

El Diccionario panhispánico de dudas recoge expresamente que las formas construidas con la raíz regular and- no se consideran válidas en la norma culta. Por ello, tampoco son correctas formas como andara o andase.

En cambio, sí son adecuadas expresiones como "si anduviera más, estaría en mejor forma", "ojalá anduviese más" o "quien anduviere por estos caminos deberá tener cuidado.

El verno andé puede aparecer en el habla coloquial por influencia de otros verbos regulares, pero la forma correcta es anduve: "Mi hermana anduvo por el centro comercial toda la tarde."