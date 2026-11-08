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Cultura

¿Se dice "andé" o "anduve"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

Aunque muchos hablantes utilizan "andé" para referirse a una acción pasada, la única forma admitida por la norma culta es "anduve".

Aunque muchos hablantes utilizan "andé" para referirse a una acción pasada, la única forma admitida por la norma culta es "anduve".
Pareja andando | Pexels

El verbo andar suele generar dudas a la hora de conjugarlo en pasado. Aunque algunos hablantes utilizan la forma andé, siguiendo el modelo de otros verbos regulares terminados en -ar, esta variante no es correcta. La Real Academia Española (RAE) recuerda que se trata de un verbo irregular y que su conjugación adecuada en pretérito perfecto simple es anduve.

¿Por qué se dice anduve y no andé?

La explicación está en la irregularidad del verbo andar. A diferencia de otros verbos regulares, como cantar (canté), saltar (salté) o bailar (bailé), andar modifica su raíz en algunos tiempos verbales. En lugar de mantener and-, utiliza la forma anduv-.

Esta irregularidad se explica por analogía con otros verbos, como estar y tener, que también presentan esa terminación en su pretérito perfecto simple: estuve y tuve. De ahí que la conjugación correcta sea anduve, siguiendo el mismo patrón.

Así, las formas admitidas son anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis y anduvieron. Por tanto, no debe decirse "ayer andé cinco kilómetros", sino "ayer anduve cinco kilómetros".

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Las otras formas incorrectas del verbo andar

La irregularidad no se limita al pasado de indicativo. También aparece en algunos tiempos del subjuntivo, como el pretérito imperfecto (anduviera o anduviese): "Si anduviera más a menudo, no me cansaría tanto al subir escaleras" y el futuro de subjuntivo (anduviere): "Si alguien anduviere perdido, podrá solicitar ayuda a los agentes".

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El Diccionario panhispánico de dudas recoge expresamente que las formas construidas con la raíz regular and- no se consideran válidas en la norma culta. Por ello, tampoco son correctas formas como andara o andase.

En cambio, sí son adecuadas expresiones como "si anduviera más, estaría en mejor forma", "ojalá anduviese más" o "quien anduviere por estos caminos deberá tener cuidado.

El verno andé puede aparecer en el habla coloquial por influencia de otros verbos regulares, pero la forma correcta es anduve: "Mi hermana anduvo por el centro comercial toda la tarde."

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