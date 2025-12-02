'Victoria Eugenia', la exposición de la reina que modernizó España, frente a la visión sesgada de TVE

La Galería de las Colecciones Reales dedica su primera exposición monográfica a una reina, a Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg, y que muestra la vida y legado de Ena, como era conocida familiarmente. Una exposición quehan inauguradoDon Felipe y Doña Letizia y que abrirá sus puertas al público el miércoles 3 de diciembre.

Alfonso XIII y la princesa Victoria Eugenia en Cowes (Isla de Wight)

A lo largo de 1.000 metros cuadrados, y con un total de 350 piezas procedentes de las Colecciones Reales, patrocinada por la Fundación Santander y en la que han colaborado 15 instituciones como el Museo del Prado, el Museo Sorolla, la Royal Collection Trust o la National Portrait Gallery, donde se han restaurado 195 piezas.

También se podrán ver cuadros de Joaquín Sorolla, Luis Menéndez Pidal o Philip László, esculturas de Mariano Benlliure, cartas, libros, vestidos, joyas, recreaciones de espacios y otros objetos decorativos que reflejan la historia de una reina que está más de moda que nunca, gracias a una serie de TV que la ha devuelto a la actualidad. Una muestra cuyo hilo conductor es su papel en la vida social española de las primeras décadas del siglo XX.

Manto de la reina Victoria Eugenia

Para Víctor Cageao, director de la Galería de las Colecciones Reales, Victoria Eugenia "fue una reina con una imagen muy potente, y ella lo sabía. Utilizó el poder de su imagen para apoyar causas que le parecieron justas y en las que se implicó. Además, supo manejar los medios a su alcance para realzar su papel oficial y dar visibilidad a las causas sociales y humanitarias en las que se implicó".

Una exposición que ha sido fruto de años de trabajo, que comenzó en 2014 con nuevas investigaciones que sacaron a la luz correspondencia entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia durante su noviazgo, en la que queda acreditado que ambos se casaron muy enamorados y que se pueden ver en la muestra. También una carta que pone punto y final a los rumores que apuntaban a que Ena ocultó a la familia real española que podía transmitir hemofilia, algo que finalmente ocurrió.

Los reyes presiden la inauguración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla por Alfonso Grosso Sánchez

Como han señalado las comisarias de la exposición, Arantxa Domingo y Reyes Utrera, "existe una carta del secretario de la embajada en Londres (el marqués de Villalobar) al secretario de la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, en la que informa de que Victoria Eugenia está totalmente sana, que solo tiene un problema de circulación en una pierna que le obliga a llevar unas medias especiales y que podría padecer una enfermedad que transmiten las mujeres, que contraen los hombres y que al parecer produce hemorragias. Solo en 1912 se tipifica la hemofilia como enfermedad, hasta entonces eran solo vaguedades", afirman.

Una muestra con ocho bloques temáticos que arranca con el conocido 'Retrato de Victoria Eugenia de Battenberg', realizado por José Moreno Carbonero en 1912, para el vapor correo 'Reina Victoria Eugenia', que realizaba la travesía entre Cádiz, Nueva York y Buenos Aires. A continuación, se pasa a la parte de la infancia de Victoria Eugenia, con imágenes y retratos de sus padres y su abuela, la reina Victoria. Tal y como apunta el director de la Galería de las Colecciones Reales "su educación le dio el sentimiento dinástico y protocolario necesario".

Boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia pintado por Julio Borrell y Pla

La boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, celebrada en Los Jerónimos el 31 de mayo de 1906, tiene varios cuadros con los que parece que el espectador es un invitado más a la ceremonia, y donde no falta la carroza de caoba con la que la novia se dirigió desde el Ministerio de Marina hasta los Jerónimos. Tampoco falta uno de los regalos que recibió de parte de su marido y que va a ser una de las piezas más destacadas de la exposición, la tiara de la flor de lis que Alfonso XIII regaló a su entonces prometida Victoria Eugenia en 1906, y que la Reina lució en su boda y que fue realizada por Ansorena.

La tiara de la Flor de Lis

En la exposición se recrea su tocador, con un juego de té, que tomaba puntualmente a las cinco de la tarde, junto a un 'déshabillé' de seda, gasa y encaje. No faltan los libros ya que Ena fue una gran lectora, ni su despacho, que ha sido recreado, con una máquina de escribir o un teléfono de plata.

Victoria Eugenia cumplió con su obligación de asegurar la sucesión y por eso se recrea el espacio que mandó a construir para sus hijos para así supervisar su crianza y educación. Madre de siete hijos Alfonso, Jaime, Beatriz, Cristina, Juan y Gonzalo (el cuarto de sus hijos, el infante Fernando nació muerto), Victoria Eugenia concedió "muchísima importancia a la selección de las lecturas y al deporte porque lo consideraba básico en la formación integral de sus hijos".

Victoria Eugenia con sus hijos en 1918

Para las comisarias de la exposición "el auténtico legado" de la reina es otro, que también perdura: "La Reina Victoria Eugenia encontró su propio espacio en el desarrollo de proyectos filantrópicos relacionados con la salud, el bienestar y la educación, fundamentalmente de niños y de mujeres, y desde luego, de la mano de la Cruz Roja. En esos momentos tan complicados, durante la guerra del Rif, organizó el cuerpo de damas y enfermeras que fue una pieza fundamental para el avance sanitario".

La exposición finaliza con el exilio de Victoria Eugenia en París, Londres o Roma, y después en Lausana, donde falleció el 15 de abril de 1969, 38 años después de abandonar España. La exposición se cierra con una imagen de su vuelta a España, en 1968, para el bautizo de su bisnieto, Felipe VI, quien precisamente inaugurará junto a la reina Letizia esta exposición.