La Giralda, el símbolo de Sevilla inspirado en una torre de Marruecos

La Giralda es uno de los grandes emblemas de Sevilla y una de las torres más reconocibles de Europa. Lo que muchos desconocen es que su diseño se inspira directamente en el minarete de la mezquita Kutubía de Marrakech, una de las construcciones más representativas del arte almohade del siglo XII.

Ambas torres comparten rasgos arquitectónicos propios de la dinastía almohade, que gobernó tanto Sevilla –entonces conocida como Isbiliya– como Marrakech. Elementos como los arcos polilobulados, los paños de sebka y la estructura maciza y monumental reflejan el poder político y religioso de aquel periodo.

La historia de la Giralda comienza en el siglo XII, cuando se construyó la Mezquita Mayor de Sevilla en el lugar que hoy ocupa la Catedral. Como era habitual en las grandes mezquitas, se levantó un alminar desde el que el almuédano llamaba a la oración. Ese alminar es el origen de la actual Giralda.

Convertida al culto cristiano

En su etapa islámica, la torre alcanzaba unos 82 metros de altura y estaba rematada por cuatro grandes esferas de bronce dorado, conocidas como yâmûr, un elemento decorativo común en los alminares árabes. Tras la conquista cristiana de Sevilla por Fernando III en el siglo XIII, la mezquita fue consagrada al culto cristiano, aunque la torre permaneció sin grandes modificaciones durante décadas.

No fue hasta el terremoto de 1356 cuando las esferas de bronce cayeron, lo que dio lugar a las primeras intervenciones cristianas, con la colocación de una espadaña, una campana y una cruz. Ya en la segunda mitad del siglo XVI se añadió el actual cuerpo de campanas de estilo renacentista, diseñado por Hernán Ruiz, que transformó definitivamente la silueta de la torre.

El Giraldillo, representando la fe cristiana

En lo más alto se colocó el Giraldillo, una escultura de bronce que representa el triunfo de la fe cristiana y que, además de su valor simbólico, cumple la función de veleta. La figura mide 3,5 metros de altura, alcanzando casi siete metros si se incluye el pedestal.

Con el Giraldillo, la Giralda alcanza una altura total de 104,1 metros, lo que la convirtió durante siglos en la torre más alta de España y en una de las más elevadas de Europa. Su interior también es singular: en lugar de una escalera convencional, cuenta con 35 rampas diseñadas para permitir el ascenso a caballo, y solo 17 escalones en el tramo final antes del mirador.

A lo largo de sus más de 800 años de historia, la Giralda ha sido testigo de la evolución de Sevilla y de la superposición de culturas. El tramo inferior conserva el estilo almohade original, mientras que el cuerpo de campanas responde al Renacimiento, dando lugar a una combinación arquitectónica única.

Antes era de color roja

Entre las curiosidades que rodean al monumento, destaca el hecho de que originalmente no mostraba el color del ladrillo actual, sino que estuvo revestida de rojo, como confirman pinturas y grabados antiguos. También se sabe que existen réplicas de la Giralda en otras ciudades, incluso fuera de España.

Este jueves, la giralda ha vuelto a estar en el foco de mediático debido a los fuertes vientos registrados en Sevilla durante la madrugada, asociados al paso de la borrasca 'Leonardo', han provocado el desprendimiento de una de las azucenas de bronce que coronan el cuerpo renacentista de la Giralda. El elemento, situado en la esquina sureste de la torre, cayó a la Plaza Virgen de los Reyes alrededor de las 6.15 horas.

Ahora, el Cabildo de la Catedral de Sevilla ha informado de que estudia la retirada preventiva de las tres azucenas restantes, después de que el arquitecto conservador señalara que la corrosión interna del vástago del elemento desprendido no pudo detectarse en las revisiones habituales.