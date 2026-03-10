La primera reina de Europa: el convulso mandato de Urraca I

El Museo de León acoge la exposición Reina. Ella. Urraca I de León (1109-1126) con motivo del 900 aniversario de la muerte de la monarca. La muestra reúne medio centenar de piezas históricas para revisar el reinado de la hija de Alfonso VI, considerada la primera mujer que gobernó con pleno derecho un reino en la Europa cristiana occidental y que podrá visitarse hasta el 7 de junio.

El comisario de la exposición, Gerardo Boto Varela, ha pasado por Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio para explicar el alcance del proyecto, en el que se ha trabajado durante varios años. "Constituye una aportación que creemos muy relevante para el conocimiento de este personaje histórico y de su periodo", señala.

El historiador explica que la preparación de la muestra ha requerido casi tres años de trabajo y la colaboración de distintas instituciones. El objetivo, añade, es acercar al público la figura de la reina y el contexto político de su reinado.

El título de la exposición también tiene un significado concreto. "Era ella la que iba a reinar, ella reina", explica Boto Varela. El comisario señala que esa fórmula resume la continuidad del poder que ejerció la monarca durante su gobierno.

Según subraya, el valor histórico de Urraca no se limita a su coronación: "Lo relevante de la reina Urraca es llegar a ser coronada antes que ninguna otra mujer dentro de un reino de la Europa latina medieval, pero sobre todo persistir en el hecho de querer mantener ese gobierno", afirma.

Monedas y símbolos del poder

Entre las piezas expuestas destacan monedas acuñadas durante el reinado de Urraca I, que permiten analizar cómo se representaba el poder en el siglo XII. Durante sus 17 años de gobierno, la reina llegó a acuñar 22 tipos distintos de moneda, una cifra significativa para la época. "En esas monedas aparece hasta en seis formas diferentes de representación", explica el comisario.

Una de esas representaciones resulta especialmente singular dentro de la iconografía medieval. "Es la primera representación de un gobernante, masculino o femenino, en toda Europa que aparece de cuerpo entero", señala Boto Varela.

Otra de las monedas incorpora un símbolo que posteriormente se asociaría con la ciudad de León. "Por primera vez se establece un vínculo entre la ciudad de León y un león", afirma.

Según explica el historiador, las monedas tenían un papel importante en la difusión de la imagen del poder real, ya que circulaban entre la población y contribuían a fijar símbolos y representaciones.

Las críticas de las crónicas medievales

La exposición también analiza cómo fue retratada la reina en algunas crónicas de la época. Uno de los textos más citados es la Historia compostelana, redactada en Santiago de Compostela bajo la tutela del arzobispo Diego Gelmírez.

En esa obra ya aparecen críticas a su forma de gobernar: "Se decía que gobernaba mujerilmente", recuerda el comisario. Ese término reflejaba una crítica frecuente en las crónicas medievales, donde el modelo de gobierno estaba asociado a los reyes varones.

Las fuentes también mencionan los conflictos personales que marcaron su reinado, entre ellos su matrimonio con Alfonso I de Aragón. En algunos documentos se describe incluso la violencia dentro de esa relación: "Detalla cómo su marido no solamente la gritaba o insultaba, sino que la pegaba en el rostro con manos y pies", explica Boto Varela.