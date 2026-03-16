El Museo del Prado reduce a 20 el máximo de personas por grupo

El Museo Nacional del Prado ha decidido reducir de 30 a 20 el número máximo de personas por grupo de visitantes con el objetivo de mejorar la experiencia dentro de sus salas. La medida entra en vigor de forma inmediata y se integra dentro del denominado Proyecto Anfitrión.

Según ha informado el museo en un comunicado, los grupos ya agendados se mantendrán sin cambios hasta el 1 de junio de 2026, fecha a partir de la cual se aplicará plenamente el nuevo límite en todas las reservas.

El Prado explica que esta reducción del número de integrantes permitirá optimizar la circulación del público por las salas y facilitar una visita más cercana a las obras. La institución considera que el tamaño de los grupos influye directamente en la forma en que los visitantes interactúan con las colecciones y en la comodidad dentro del museo.

La decisión llega después del avance del director de la pinacoteca, Miguel Falomir, el pasado enero, cuando avisaó de que se tomarían medidas para evitar que el Prado se convierta en el "metro a hora punta".

Así lo ha corroborado la directora adjunta del Museo del Prado, Marina Chinchilla, que ha señalado que esta decisión tiene un efecto directo en la calidad de la experiencia. Según explica, "la reducción del número máximo de integrantes de grupo contribuye a la mejor calidad de la visita", además de generar un beneficio para los propios participantes.

De acuerdo con los datos del propio museo, cada día acuden de media 1.609 personas en visitas de grupo.

Junto a la reducción del tamaño de los grupos, el museo también ha anunciado que las visitas organizadas se orientarán preferentemente hacia las franjas horarias de menor afluencia.

En el caso de las exposiciones temporales, el máximo seguirá siendo de 15 personas por grupo, aunque la institución deja abierta la posibilidad de reducir este número si fuera necesario para garantizar la calidad de la visita. Por otro lado, los grupos educativos mantendrán el límite actual de 30 personas.