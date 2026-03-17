Descubren quién se esconde detrás de Banksy: más de 30 años de misterio y una investigación internacional

Durante años, la identidad de Banksy ha sido uno de los grandes enigmas del arte contemporáneo. El artista británico ha construido su leyenda precisamente sobre ese anonimato, convirtiéndolo en una extensión más de su discurso creativo. Sin embargo, una investigación publicada por la agencia Reuters asegura haber reunido nuevas pruebas que apuntan hacia un nombre concreto.

El reportaje, titulado In Search of Banksy, sigue el rastro del grafitero desde Bristol —ciudad donde surgió en los años noventa— hasta escenarios como Palestina, Ucrania o Nueva York. A partir de documentos judiciales, registros públicos y testimonios de personas vinculadas a su entorno, los periodistas concluyen que el artista podría ser Robin Gunningham, un creador originario de Bristol que lleva años apareciendo en las quinielas sobre la identidad del misterioso autor.

El mural en Ucrania que reactivó las pesquisas

La investigación se reactivó en 2022, cuando apareció un mural atribuido a Banksy en Horenka, una localidad a las afueras de Kiev muy castigada por los bombardeos durante la invasión rusa. La obra mostraba a un hombre barbudo dentro de una bañera frotándose la espalda y estaba pintada sobre la pared de un edificio de apartamentos dañado por la guerra.

Ese hallazgo llevó a los periodistas de Reuters a tratar de averiguar quién había estado realmente detrás de la intervención. Varios vecinos aseguraron haber visto a varias personas trabajando en el mural con rapidez y con el rostro cubierto, un procedimiento habitual en las acciones del artista.

Semanas después, el propio Banksy publicó un vídeo en sus redes sociales confirmando que las obras aparecidas en Ucrania eran efectivamente suyas.

Testigos, viajes y un nombre sospechosamente común

Durante la investigación, Reuters logró identificar a algunas de las personas que habrían participado en la ejecución del mural. Entre ellas figura el fotógrafo documental Giles Duley, conocido por su trabajo en zonas de conflicto y por utilizar prótesis tras resultar herido por una mina en Afganistán.

Duley había trabajado anteriormente con el músico Robert Del Naja, miembro de la banda británica Massive Attack, otro de los nombres que durante años ha aparecido asociado al misterio de Banksy.

Los periodistas confirmaron que tanto Duley como Del Naja estuvieron en Ucrania en fechas próximas a la aparición de los murales. Sin embargo, el nombre de Gunningham no aparecía en los registros de entrada al país.

Esa ausencia llevó a los investigadores a considerar una posibilidad: que el artista hubiera cambiado legalmente de nombre para proteger su anonimato. Tras cruzar distintos registros públicos, encontraron a un viajero que podría encajar con ese escenario: un hombre llamado David Jones.

Según Reuters, un individuo con ese nombre —uno de los más comunes del Reino Unido— entró en Ucrania el 28 de octubre de 2022, exactamente el mismo día que Duley y Del Naja. Una fuente citada por la agencia asegura que la fecha de nacimiento del pasaporte de ese David Jones coincide con la de Gunningham.

También coincide la fecha de salida: el 2 de noviembre, el mismo día en que Del Naja abandonó el país.

Un sospechoso habitual

El nombre de Robin Gunningham lleva tiempo circulando como posible identidad de Banksy. En 2008, el periódico británico The Mail on Sunday ya apuntó en esa dirección tras una investigación propia.

Reuters refuerza ahora esa teoría con nuevos documentos, entre ellos un expediente policial en Nueva York. En el año 2000, un hombre fue detenido tras intervenir un cartel publicitario en el tejado de un edificio de Manhattan. En ese documento aparece el nombre de Gunningham, cuya firma coincide con la confesión manuscrita incluida en el archivo policial.

El papel de Robert Del Naja

Durante años, Robert Del Naja ha sido otro de los candidatos recurrentes a esconderse tras el pseudónimo. El músico, también nacido en Bristol y vinculado al mundo del graffiti antes de dedicarse a la música, ha alimentado la especulación debido a la coincidencia entre algunas giras de Massive Attack y la aparición de murales de Banksy en distintas ciudades.

La investigación de Reuters, sin embargo, apunta a que Del Naja habría colaborado o acompañado al artista en algunas intervenciones, lo que explicaría esas coincidencias sin que necesariamente sea él quien firma las obras.

Del graffiti clandestino al mercado millonario

Al margen de la identidad del autor, el fenómeno Banksy ha terminado convirtiéndose en uno de los casos más singulares del arte contemporáneo. Desde finales de los noventa, sus murales han abordado temas como la guerra, la vigilancia estatal, el capitalismo o la crisis migratoria.

Muchas de sus intervenciones han aparecido en lugares especialmente cargados de simbolismo político. En Belén, por ejemplo, el artista impulsó en 2017 el hotel The Walled Off Hotel, situado frente al muro que separa Israel de los territorios palestinos.

Con el paso del tiempo, ese arte nacido en la calle también ha terminado entrando en el mercado internacional. Obras como Girl with Balloon o Flower Thrower se han convertido en iconos culturales y han alcanzado cifras millonarias en subastas.

Según datos citados por Reuters, el mercado secundario de obras atribuidas a Banksy supera ya los 240 millones de dólares desde 2015.

El misterio sigue intacto

Pese a las pistas recopiladas por la investigación, Banksy nunca ha confirmado públicamente su identidad. Reuters considera que los indicios apuntan de forma consistente hacia Robin Gunningham —posiblemente bajo una nueva identidad legal—, pero el artista continúa guardando silencio.

Y quizá esa sea parte esencial del fenómeno: que en el caso de Banksy, más que la firma, lo verdaderamente importante siga siendo el mensaje que aparece, de repente, pintado en un muro.