Zack Snyder es de los cineastas más divisivos del panorama del cine comercial americano. El director acumuló tantos detractores durante sus tres películas dedicadas a DC Cómics, El Hombre de Acero, Batman v Superman y Liga de la Justicia, que cuando Warner Bros decidió reiniciar abruptamente su universo y sustituirlo por un nuevo arquitecto, James Gunn (Guardianes de la Galaxia), en todos los canales dedicados a tal efecto casi se inicia una nueva guerra civil.

Sea por sus ralentís, por esa ideología fascista que ciertos detractores le atribuyen, o por la oscuridad de sus filmes, Snyder no deja indiferente. Pero ahora, el director afincado en Netflix para Army of the Dead y Rebel Moon retornará al estudio donde fue "represaliado". No hay que olvidar que el de Wisconsin inició su trayectoria en el estudio con uno de sus grandes éxitos, la adaptación de cómic 300, y esa es precisamente la razón de su regreso.

Warner Bros Television ha comenzado a desarrollar una serie precuela de la adaptación de Frank Miller y Snyder podría ponerse al frente del proyecto… en calidad no solo de productor sino de director. Con sus colaboradores y socios en la productor The Stone Quarry, su mujer Deborah y Wesley Coller, así como el resto del equipo de productores del éxito original de 2006, Snyder narraría otros hechos relacionados con la llegada de los persas a Esparta. El nombre de la compañía "stone quarry" es una referencia a la novela El Manantial, de Ayn Rand, cuyo protagonista decide voluntariamente trabajar en una cantera de granito en lugar de asalariarse por un sueldo.

Cabe recordar que la original 300, sin embargo, ya contó con una precuela cinematográfica de menor éxito estrenada en 2013, 300. El Origen de un Imperio, que no estuvo dirigida sino producida por Snyder. En 2016 Snyder aseguró estar interesado en un proyecto de grandes batallas como las de Alamo o las de China, con un concepto similar al de la película citada. Cabe decir que el director ha "calentado" el ambiente con uno de sus habituales y crípticos post en la red social Vero en el que aparece él mismo en los exteriores de Metropolis en Batman v Superman.

El regreso de Snyder a Warner Bros ha sido saludado con entusiasmo por los fans, que ven ahora una oportunidad para desarrollar las secuelas del universo DC de Henry Cavill, Gal Gadot y Ben Affleck que a Snyder se le quedaron por contar. Una maniobra atribuida a Pamela Abdy y Michael DeLuca, veteranos de Metro Goldwin Mayer que en calidad de directivos de la división cinematográfica de Warner y New Line (desde la cual también tratan de traer de vuelta a Christopher Nolan, "fugado" del estudio para realizar la premiada Oppenheimer) tratan de dar cierta dimensión cinematográfica al conglomerado de David Zaslav.

La trayectoria de Snyder en Warner acabó de manera triste. Ya sea debido al suicidio de su hija Autumn, o el descontento del estudio con Batman v Superman en pleno auge de las más alegres películas Marvel, motivaron que la película fuera arrebatada de las manos del director. Una versión extendida de cuatro horas, el célebre Snyder Cut, se estrenó en HBO Max con gran éxito, pero nada hizo cambiar de parecer a la nueva directiva del recién llegado Zaslav. En la tesitura actual de la taquilla y el cine de superhéroes en particular, los más de 800 millones de dólares recaudados por Batman v Superman, que a tan poco supieron en 2016, sabrían a gloria a cualquier estudio.