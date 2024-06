Evangeline Lilly, de 'Perdidos', deja la actuación a los 44 años

La actriz Evangeline Lilly deja la actuación. La que fue una de las protagonistas de la serie Perdidos, y también una de las principales heroínas en la saga Marvel, la Avispa, ha hecho saber vía redes sociales que se retira del mundo de la actuación.

Evangeline Lilly, de 44 años, ha anunciado su adiós al cine y la televisión con un vídeo de Instagram de 2006, la época de mayor popularidad de la serie Lost (Perdidos). En él, que parece grabado desde la playa del rodaje de la serie en Hawai, la actriz habla de sus metas para el futuro en los siguientes diez años.

Una década y media en la que Lilly ha logrado intervenir en papeles destacados en la saga El Hobbit e introducirse en otra mitología, la de Marvel, como pareja (y verdadera mente pensante) de Antman en la trilogía dedicada al Hombre Hormiga.

En ese vídeo, Lilly tenía 27 años y ya anunciaba que su carrera en el cine la televisión no sería larga: "Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo de la actuación, pero idealmente dentro de diez años me gustaría ser una actriz retirada".

Ahora, una vez cumplidos sus objetivos, que incluían formar una familia y también comenzar su carrera de escritar, asegura Lilly, ha llegado el momento de hacer realidad ese adiós "llena de alegría y satisfacción".

"Alejarte de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en tu dharma reemplaza el miedo por satisfacción. Puede que algún día regrese a Hollywood, pero, por ahora, este es el lugar al que pertenezco. Ha llegado una nueva temporada y estoy lista… y feliz", escribe la actriz.

Lilly no niega, en todo caso, regresar algún día o bien retomar alguno de sus papeles de manera puntual, pero parece una posibilidad lejana. Le espera una vida de escritora con la saga infantil Snickerwonkers, así como su marido Norman Khali y sus dos hijos.