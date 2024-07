Santiago Segura anuncia el rodaje de 'Torrente presidente' aunque "le echen de España"

Tras el estreno de Torrente 5: Operación Eurovegas, el actor y director Santiago Segura decidió poner a su personaje en barbecho. Pero ha sido diez años después cuando el creador del policía más turbio del cine español cuando Segura ha decidido anunciar su regreso.

Durante una entrevista en El Hormiguero con Pablo Motos con motivo de la promoción de su nueva película, Padre no hay más que uno 4, Santiago Segura ha confirmado que la nueva secuela de Torrente es un hecho, que comenzará a rodarse el año que viene y que llevará por título Torrente presidente. "Llevo, y esto lo sabes porque te lo he dicho, dos años y medio o así escribiendo", aseguró al presentador.

Pablo Motos no dudó en reflexionar sobre ese tipo de humor más grueso que en 2024 parece más censurable que nunca. "Si algo es políticamente incorrecto, machista u homófobo, es una parodia de quiénes somos o de qué cosas nos dan miedo. Pero ahora hay un problema bastante asqueroso con la autocensura. Parece que hay que pedir permiso para saber lo que hay que pensar. ¿Vas a ser valiente en la nueva película de Torrente o te va a cortar el qué dirán?", preguntó al actor y director.

Sin miedo a la corrección política o a la propia tesitura política actual, Segura prefirió mantener en secreto cualquier otro detalle de la película. Y aseguró que si no gusta, no pasa nada: "La gente entiende claramente lo que es la ficción. Dentro de lo que es la ficción pues hay cosas que dices 'qué mal gusto', 'no me ha agradado'... pero no pasa nada, es una broma".

Eso sí -bromeó- "sí que es verdad que he esperado un poco a que sean mis hijas un poco más mayores para que cuando nos echen de España no les afecte tanto".

🎞 El 17 de julio llega a los cines la cuarta entrega de "Padre no hay más que uno", dirigida y protagonizada por @SSantiagosegura #SeguraEH pic.twitter.com/91enPG8PFM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2024

Segura, que a buen seguro se apuntará un nuevo taquillazo con la cuarta entrega de Padre no hay más que uno, subtitulada Campanas de boda, aseguró al respecto de la película que no teme los resultados económicos. "Me dijeron los de Sony el otro día que en las sagas la segunda baja un poquito con respecto a la primera, la tercera baja otro poquito, y que ésta es la única ascendente. Es decir, la tercera ha sido la más vista. La primera fue un pelotazo, la segunda fue muy bien también, pero la tercera, 2,5 millones de espectadores, es impresionante", reveló.

"La parte mala es qué hago después, cómo contento al público. A ver qué hago para que la gente vaya a ver la película, porque tengo que dar lo mismo, pero diferente". Y lo que viene después es una comedia, pero de tono más adulto que el cine familiar que viene practicando con éxito los últimos años.