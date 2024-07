Hugh Jackman y Ryan Reynolds han irrumpido por sorpresa -al menos, para el espectador- en el plató de TVE para mostrar su apoyo a la selección de España en la Eurocopa, y de paso para promocionar su inminente película Deadpool y Lobezno.

El filme, tercera parte del cómico superhéroes de Marvel, se enfrenta a unas enormes expectativas de taquilla. Y la campaña de promoción del estudio va en consonancia, con las dos estrellas ofreciendo una gira mundial en la que, iluso, se han llegado a presentar en el plató de Teledeporte.



"Yo tengo pasaporte británico y me llamaron para ir con ella todos saben que están en semifinales", dijo Jackman al respecto. Reynolds, aparentemente más perdido, aseguró sin embargo que "yo apoyo a España 110 or ciento. Si no, no me patrocinan".

A ninguno se le escapó que los colores del traje de ambos superhéroes, rojo para Deadpool y amarillo para Lobezno, son los de España. "Somos los superhéroes españoles", dijo Reynolds en el plató de TVE.

🎞️ ¿Os suenan? Ryan Reynolds, que no Gosling, y Hugh Jackman, que no Hefner, se han colado en el plató de @rtve y tienen claro a quien animar en las semis del martes 😏 "España al 110%" ▶️🔊🥳 Dale al play, sube el volumen y disfruta de otra película en la #Euro2024 #EuroRTVE pic.twitter.com/NcshbtHnYf — Teledeporte (@teledeporte) July 7, 2024

"Estoy emocionado con España, cuando hablas con gente que sigue a España y gente española dicen que es grande lo que están haciendo", dijo el actor.

"Sé como de nerviosos y emocionados estáis y va a ser una pedazo de semifinal", auguró Jackman antes de cantar al unísono un "viva España".