Josh Hartnett cuenta a esCine durante su visita a Madrid para promocionar La Trampa, última película de M. Nigth Shyamalan, que interpretar a un asesino en serie que intenta ser un buen padre cariñoso con su hija ha sido "todo un reto, me encanta tener papeles que supongan un reto". Además, añade que "creo que los personajes son tan buenos como los directores que lo dirigen, si no hubiera sido con Shyamalan yo no podría haber hecho un personaje tan complejo como lo creamos, es un esfuerzo colaborativo".

Josh Hartnett recibe instrucciones de Shyamalan.

El actor protagonista de películas como Pearl Harbor cuenta a esRadio que incluso "considero este personaje un reto único que no voy a volver a tener la oportunidad de hacer un personaje parecido, aproveché esta oportunidad y es muy difícil porque tiene muchas capas: es un asesino en serie pero hay que entender por qué él cómo es y cuál es el papel falso que se ha construido para sí mismo en el mundo, por qué funciona cómo funciona y cómo reacciona cuando empiezan a pasar cosas y vemos entonces que tiene grietas".

Desde el inicio de La Trampa el espectador sabe que el personaje de Josh Hartnett, Cooper, es el asesino en serie apodado el carnicero del que la Policía ha sabido que iba a acudir a un concierto convirtiendo el recinto en una trampa para capturarlo". "Lo que está intentado crear Night (Shyamalan) es un personaje que sabes que es muy malo pero en cierto modo quieres que pueda escapar, es un lugar poco habitual para el público, lo coloca en una situación en la que pueden esperar cualquier cosa porque es muy diferente para ellos". Incluso "se ríen con las bromas y el personaje, no hay muchos directores que hubieran podido conseguir esto".

Sobre la tecnología, muy presente en La Trampa donde la Policía la usa para intentar atrapar al asesino en serie, éste para controlar a distancia a sus víctimas secuestradas mientras las mantiene con vida y los asistentes al concierto están pegados a la pantalla de su móvil. Hartnett dice a esCine que "creo que la tecnología es maravillosa pero puede usarse indebidamente, la mayor parte de las tecnologías son solo una herramienta".

El actor reflexiona sobre cómo "hay que tener cuidado, ahora tenemos por ejemplo la IA, las redes sociales y se usan en las películas, es una forma de presentarnos nosotros también". De hecho, "mi personaje es un ejemplo extremo de alguien que no se presenta de una manera realista". En definitiva, "no creo que las tecnologías sean malas, sino el posible uso que se haga. El año pasado hice una película sobre la creación de la bomba atómica, Oppenheimer, el hecho de crear armas es malo pero si puedes usar esa tecnología para crear electricidad limpia y muy barata, sería maravilloso".

