Pocos directores de la generación de M. Night Shyamalan tienen hoy día tantos éxitos de taquilla, con buena acogida tanto por público como por crítica, como este cineasta nacido en la India. Películas como El sexto sentido, Señales, El bosque, El protegido o El incidente son algunos ejemplos.

El director cuenta a esCine durante su reciente visita a Madrid para promocionar su última película, La Trampa, que en sus películas la familia siempre está presente y cuentan "en dónde me encuentro yo, en qué punto". El haber pasado tanto tiempo en los rodajes le hace reflexionar, "al haber perdido ese momento con mis hijas, ahora ya son mayores, la idea de pasar el día con uno de tus hijos tengo una especie de nostalgia". Recuerda cómo "lo que más me gustaba era llamarles a la puerta de la habitación y preguntar ‘quién se viene a tomar una hamburguesa conmigo’, lo echo de menos, ahora son adultos y tienen sus vidas".

El director Shyamalan en el rodaje de 'La Trampa'.

En La Trampa precisamente los protagonistas son un padre y una hija que acuden a un concierto. Una vez dentro, el progenitor percibe una inusual cantidad de Policía para un evento así. En realidad el concierto es una trampa para capturar al carnicero, un asesino en serie que está causando el terror y que la Policía ha podido saber que iba a acudir.

"La idea era juntar un concierto y algo que diera miedo en el mismo, y surgió la idea de mezclar a la Policía y a un asesino en serie con una trampa", cuenta a esRadio Shyamalan. La cantante que está dando el concierto es la propia hija del cineasta, Saleka, que ha llegado a componer un álbum completo para La Trampa.

Shyamalan sitúa al espectador en una situación poco habitual, desde el principio sabe quién es el asesino, Cooper (Josh Hartnett), y por momentos incluso "empatizas con el personaje principal en su intento por escapar mientras los jóvenes gritan en el concierto".

Shyamalan dando instrucciones a Josh Hartnett y su hija Saleka.

Sobre sus buenas elecciones de los repartos de sus películas asegura que "es un poco como el huevo y la gallina, no sabes cómo ha sucedido todo". Para el papel de Cooper el actor seleccionado fue Jorh Hartnett, "al escribir un personaje muy particular de repente esa persona aparece y es lo que sucedió con Josh; era encantador, divertido, buena persona, buen padre y empezamos a hablar de la historia y podía ver la lucha entre la oscuridad, y ahora no vería a nadie más haciendo este papel".

En La Trampa la tecnología juega un papel importante, tanto para la Policía para intentar atrapar al asesino en serie, como para éste para controlar a distancia a sus víctimas secuestradas mientras las mantiene con vida como para los asistentes al concierto que están pegados a la pantalla de su móvil. "Es fascinante, tengo un conflicto sobre eso, los móviles nos han robado la existencia, la capacidad de ser seres humanos, hay cosas buenas, como que estamos todos conectados, esos dos puntos de vista los puedes ver en la película".

También puede escuchar, o descargar, esta entrevista en formato podcast.