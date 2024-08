Matt Dillon se pone a las órdenes del español Fernando Trueba en Isla perdida. El actor norteamericano cuenta a esCine que aceptó el trabajo porque "el personaje es muy misterioso, cuando estaba leyendo el guion sentía curiosidad de a dónde iba todo esto, y el porqué y quién era, me mantuvo en ascuas, cuando leí el guion me gustó mucho, podía realmente ver la historia, podía ver la película, y eso fue lo que realmente me enganchó".

La historia es la de Max (Matt Dillon), un norteamericano que ha terminado en una pequeña isla griega casi desierta donde ha abierto un restaurante. A éste llegará en plena temporada alta Alex (Aida Folch), una chica española en busca de trabajo. Max terminó en la isla "huyendo de su pasado y de sí mismo, siente mucho lo que hizo antes". Sin embargo, "por mucho que intente mantener a distancia al mundo, intentando que nadie se le acerque mucho, al final no puede porque es complicado". Parte de la culpa la tiene el personaje de Alex.

Cuando "aparece Álex conectan y luego la conexión se convierte en pasión y en una historia de amor", explica Matt Dillon a esRadio. Pero también aparece "el pasado de los dos, tanto el de Alex como el de Max". Y "a medida que la película avanza, y la situación en la isla cambia ya que pasamos de una isla muy poblada en temporada alta a que acaben estando solos en la isla en invierno y es cuando ella por fin descubre lo que él esconde y su pasado". Un planteamiento que a Matt Dillon le pareció "muy importante, y Fernando Trueba estaba de acuerdo también, Max no es un psicópata" sino que es un personaje "defectuoso, tiene un pasado que no puede deshacer".

Matt Dillon cuenta a esCine cómo "en Max es muy interesante buscar un error, un defecto en un personaje, y Max lo tiene, él intenta huir de ese terrible defecto". Y en Isla perdida iremos viendo "quién es el personaje poco a poco y también cuando va a aprendiendo cosas de sí mismo a medida que pasa la historia, que es un poco lo que nos ocurre a nosotros, vas descubriendo cosas de ti mismo poco a poco, no es instantáneo nunca, y eso me parece más real e interesante para un personaje".

De hecho, el actor añade que "las cosas se descubren con el tiempo, vamos aprendiendo quién es Max poco a poco, vamos descubriendo la historia detrás de la historia, y esa historia detrás de la historia se convierte en parte de la historia que contamos ahora".

Sobre cómo Alex y Max pese a lo mucho que se quieren son también el origen del dolor del otro, Matt Dillon opina que " esa es la parte de la historia que me parece tan humana, tan universal, lo vemos por todas partes, hay una expresión en inglés que dice ‘todo acaba en lágrimas’, es nuestra vida, todos estamos solos al final, Max está sólo, y Alex está sola".

¿Se pude volver a empezar de cero? "Max no tiene elección en cierto modo si quiere sobrevivir, él siente que debe empezar una vida desde cero". Alex y Max son "dos personas que intentan alejarse de su pasado pero uno de ellos no puede hacerlo porque es un pasado demasiado sombrío y ese pasado tiene que volver al presente".