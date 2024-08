Amalgama de nacionalidades tanto como de géneros, Isla Perdida recuerda a otras coproducciones de Fernando Trueba como El sueño del mono loco o incluso la comedia Two Much. Pero a diferencia de éstas, rodadas en inglés y con actores estadounidenses, todo en ella es abrupto y desmayado, y lo artificial del cóctel, en sí mismo una mezcla de géneros combinados con las inquietudes propias de Trueba, hace sufrir a la película por todos sus costados.

Ambientada en Grecia en el año 2001, la película narra el romance de una camarera española con el propietario del idílico restaurante donde trabaja. Pero este hombre tiene un pasado y Trueba va tiñendo de thriller oscuro y violento lo que podría calificarse un romance melancólico. Apoyado en Matt Dillon y Aida Folch, Trueba inyecta una interesante tristeza en esa primera parte de la historia, donde el norteamericano aprovecha para componer uno de sus habituales personajes enigmáticos en un ambiente perturbador, bello y sí, tan simbólico como el título del film.

El problema es que incluso en esos momentos la película se siente como una naturaleza muerta; un amor carente de sensualidad y sexo apoyado en conflictos simples y sin un adecuado plantel de secundarios que sujete el enjuague. Cuando llega la hora de cambiar de marcha y descender a las profundidades del abismo, Isla Perdida no puede evitar convertirse en un vulgar psycho-thriller carente de tensión que ni siquiera el voluntarioso dúo protagonista puede defender.

Que Trueba se haya molestado en fabricar una atmósfera hechizante y preñar de guiños personales el artificio hitchcockiano no puede evitar la tragedia: el misterio no funciona, la paranoia no cunde y la historia se alarga con retales en busca de sentido, sin que la visualización de Trueba justifique su nula emoción y verosimilitud.