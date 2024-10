Cameron Diaz explica por qué desapareció del cine hace una década

Cameron Diaz debutó en La Máscara, película que la llevó a ser una de las actrices más taquilleras de los años 90 y 2000. Reconocida por películas como Algo pasa en Las vegas, Los ángeles de Charlie o La boda de mi mejor amigo, la actriz ha participado en más de 50 títulos a lo largo de tan solo 20 años. La última película en la que se pudo ver a Cameron fue Annie, una versión del musical en la que tenía un papel secundario.

10 años después, Cameron Diaz ha anunciado su regreso. Va a protagonizar junto a Jamie Foxx De vuelta a la acción, una comedia sobre dos espías de la CIA que se jubilaron para formar una familia y ahora deben volver a trabajar. También protagonizará Overcome, una comedia negra en la que también participa Keanu Reeves. Por otra parte, se espera que vuelva a poner la voz a Fiona en Shrek 5, que tiene previsto estrenarse en 2026.

¿Por qué Cameron Diaz abandonó el cine?

En 2014 tomó la decisión de dejar el cine, a pesar de ser la actriz con más de 40 años mejor pagada de Hollywood. El 14 de octubre tuvo lugar el evento "Most Poweful Women Summit", de la revista Fortune, en el que Cameron Diaz participó. Allí aclaró los motivos por los que había preferido dejar de lado la actuación. "Era algo que simplemente tenía que hacer. Sentí que era lo correcto para reclamar mi vida y no me importaba nada más. Nada ni nadie podía hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión", comentó la actriz.

Cameron Diaz se casó en el año 2015 con Benji Madden, conocido por ser miembro de la banda de rock Good Charlotte. A finales de 2019 llegó su primera hija, Raddix Madde, y este año ha nacido su segundo hijo, Cardenal Madden. Este fue uno de los principales motivos de su despedida del cine. En 2021, confesó en una entrevista radiofónica con el programa Quarentined With Bruce: "No me imagino el hecho de ser madre en el punto en el que estoy ahora con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija".

Regreso a la gran pantalla

¿Por qué vuelve a la actuación Cameron Diaz después de tanto tiempo? En el evento confesó que su familia y el apoyo que le han ofrecido ha sido uno de los motivos. "Era el momento oportuno para mi familia. Después del covid estuvimos en la casa durante mucho tiempo, lo que fue increíble, y el problema era que probablemente nos quedaríamos allí, seguiríamos allí ahora mismo. La gente decía ‘se acabó’ y yo decía ‘no, no se ha acabado para mí’".

Benji Madden le ha apoyado en todo momento. "Mi marido estaba como ‘nos has estado apoyando y construyendo la familia’. ‘Es hora de que te apoyemos y dejemos que mamá ascienda y haga lo suyo’. Él estaba en plan ‘déjame verte hacerlo, chica’. Y yo le dije ‘muy bien, allá vamos’".

Cameron Diaz está de vuelta, y probablemente podremos verla en muchos más estrenos a parte de los ya mencionados.