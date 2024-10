Rasoulof, director huido de Irán: "El pueblo iraní desea que le ataquen con tal de acabar con el régimen"

Hay directores de cine a los que es imposible juzgar su obra sin el contexto que les rodea. No porque tengan una ideología u otra, hagan ruedas de prensa incendiarias o se posicionen políticamente a favor de un partido determinado. En el caso de directores como el iraní Mohammad Rasoulof es porque su vida corre peligro por el mero hecho de dirigir.

Rasoulof se ha mostrado siempre contrario al régimen de los ayatolás siendo muy crítico en sus películas, algo que le ha valido ser encarcelado hasta en dos ocasiones. La última persecución que ha sufrido de la dictadura islámica se produjo en el mes de mayo cuando fue condenado a 8 años de prisión, latigazos y confiscación de sus bienes. Una condena que llegó tan sólo unos días antes de que comenzara el Festival de Cannes, donde se iba a proyectar su última película, La semilla de la higuera sagrada. La participación en el célebre certamen sólo podría haber agravado su situación.

El director decidió huir de Irán, lo hizo sin ningún tipo de dispositivo que le pudiera geolocalizar y a pie por las montañas hasta llegar a Europa. Lo contó en una entrevista en el diario británico The Guardian. Tuvo que hacerlo de esta manera ya que la dictadura teocrática le había retirado el pasaporte en 2017, motivo por el que no pudo recoger en 2018 la Espiga de Honor concedida por la Seminci de Valladolid. En mayo estuvo finalmente presente en el Festival de Cannes tras años de ausencia obligada. Y por fin ha podido venir por primera vez a la Seminci, no sólo a recoger el galardón, sino a presentar una de sus películas.

El juez que perdió su pistola

En la recién creada sección de Constelaciones se ha proyectado La semilla de la higuera sagrada, en la que un juez del régimen iraní vive confortablemente con su esposa y sus dos hijas, ajeno a toda la represión que él mismo contribuye a ejecutar. De puertas para dentro ha creado un oasis familiar repleto de hipocresía.

Todo cambia cuando la pistola que el régimen entrega a cada juez para tener en casa desaparece. Y lo hace en un momento muy delicado en el país, en medio de las protestas por el asesinato de Mahsa Amini a mano de los ayatolás por no llevar el velo islámico bien puesto. Este hecho hará que el juez sienta por primera vez el miedo al haber perdido la confianza de sus jefes. Incluso la desconfianza hacia su círculo más cercano. Lo que ayer eran certezas ahora son sólo un espejismo.

Fotograma 'La semilla de la higuera sagrada'.

Rasoulof construye en esta película un efectivo thriller angustioso en el que sabe intercalar muy bien imágenes reales de las protestas de los iraníes. La única pega que podemos ponerle a la película es su excesiva duración, casi tres horas de metraje. Un mal cada vez más extendido en el cine actual.

En una entrevista para esCine durante su estancia en Valladolid preguntamos al director qué le parece que Irán esté detrás de grupos terroristas como Hezbolá y Hamás y el hecho de que Israel esté bombardeando sus cuarteles para acabar con ellos. Tras golpearse la frente con la mano, la traductora nos indica que "con ese gesto te quiere decir ¡cuánta razón tienes!".

Por si no ha quedado lo suficientemente clara su posición, nos explica que "hay que saber diferenciar que una cosa es el régimen y otra el pueblo iraní, es muy difícil atacar a un gobierno sin hacer daño a su gente, pero esa gente está dispuesta a sacrificarse con tal de acabar con el régimen". En este sentido añade que "es una situación muy rara que nunca se ha dado en la historia, que desees que te ataquen porque el régimen de Irán tiene al pueblo como rehén".

El director tuvo que rodar La semilla de la higuera sagrada en secreto esquivando la censura. Al respecto no nos puede contar más detalles para evitar dar pistas al régimen y crearle problemas a compañeros que siguen en Irán, como el director Jafar Panahi. Precisamente la última película de Panahi, No bears, participó en la Seminci en 2022. Película en la que Panahi se interpreta a sí mismo dirigiendo un rodaje en Turquía por videollamada ante la imposibilidad de rodar en Irán y de salir del país.

La semilla de la higuera sagrada se estrenará en los cines españoles el 17 de enero de 2015 de la mano de BTeam.