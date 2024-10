Desconozco si la taquilla o la crítica tratará El Llanto como hizo con Verónica de Paco Plaza. Pero lo cierto es que la película de debut del hasta ahora cortometrajista Pedro Martín-Calero, pese a ciertas aristas, es un ejercicio de cine de terror y drama (sí, han leído bien) bastante rotundo. El argumento sigue tres historias que en realidad son una sola: una presencia acecha a tres mujeres (una de ellas la española Ester Expósito) en tres países distintos, y la única pista previa es la aparición de una figura misteriosa y un llanto femenino.

Si en Blow Up de Antonioni, basada a su vez en Las babas del diablo de Cortázar, un fotógrafo advertía de un crimen a través de sus imágenes, El Llanto hace lo propio a través de las redes sociales y las texturas del vídeo doméstico. Se trata solo de la materialización sonora o visual del miedo, que al igual que Verónica se trata solo de la metáfora de un fenómeno social bien arraigado. Que la película de Martín-Calero hable del maltrato y cómo éste se transmite como un virus sobrenatural en los términos en que lo hace no resulta, en esta ocasión, un jeroglífico pretencioso o una nueva muestra de cocina feminista: la contundencia de la película como obra de terror tras los tiempos de la memorable It Follows de David Robert Mitchell engrasa el mecanismo de una manera evidente, hasta llegar -eso sí- a un desenlace abierto que dejará a parte del público un tanto confundido.

Como verán, la colección de referencias culturales y de puro genero ya sitúan El Llanto como un trabajo un tanto aparte del puro consumo adolescente. Pero la película sabe llamar a la audiencia con un conjunto de secuencias y una atmósfera sobrenatural absolutamente arrolladora: la sensación de que algo terrible está a punto de suceder es constante y Martín-Calero demuestra ser realmente bueno conectando la leyenda urbana y el mundo "real". El golpe de efecto que sucede en algún momento de la segunda historia es, quizá, uno de los más memorables del cine de terror reciente.

Digna adición al mejor cine de terror patrio, ese que obtiene reconocimiento internacional pero siempre es mirado con altivez, El Llanto demuestra la capacidad de este género para canalizar ansiedades colectivas sin resultar discursivo o pedagógico para el espectador. Solo hace falta saber crear atmósfera y dar unos cuantos sustos, y Martín-Calero (premio a la Mejor Dirección en Donostia) sabe hacerlo realmente bien.