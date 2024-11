Dennis Quaid, el republicano al que Hollywood ahora le gusta odiar

En los últimos meses el actor Dennis Quaid se ha significado políticamente, y no de la manera en que a las élites hollywoodienses les gustaría. El actor ha protagonizado un biopic abiertamente patriótico y laudatorio de la figura del expresidente Ronald Reagan, sino que también ha manifestado su apoyo a Trump de una manera clara. Dos factores de peso para que el actor no goce ya del favor de muchos.

Bien es cierto que el escarnio hacia Quaid todavía no roza el tratamiento ridículo de Zachari Levi (Shazam), otra de las celebridades que han osado "salir del armario" político, ni tampoco despierta el odio de Mel Gibson, que ha calificado de "historial miserable" la trayectoria de la rival demócrata Kamala Harris. Pero el clima es evidente.

Quaid ya aseguró hace meses que desaprueba la proyección pública de Trump, pero que le gustó "todo lo que hizo" en su primer mandato. En una entrevista con Piers Morgan se declaró independiente y dijo haber votado tanto a demócratas como a republicanos, y apoyó en el pasado el manejo de la pandemia de Trump.

"He votado a ambos a lo largo de mi vida, oscilando como un péndulo hacia lo que el país necesitaba en cada momento, y creo que esta es una oportunidad para unirnos de nuevo", manifestó ante el periodista en el espacio Uncensored, desafiando ya en primavera el relato cultural pergeñado desde filas demócratas y hollywoodienses.

Declaraciones todas ellas que han despertado las iras demócratas. Este mismo mes de octubre, Quaid acudió a un mitin del republicano en Coachella (California) donde se manifestó su apoyo al candidato, contra cuya vida se ha atentado en repetidas ocasiones durante esta campaña.

Respecto al biopic de Reagan, película abiertamente patriótica pero censurada en ciertas redes sociales, Quaid aseguró venerar la figura del expresidente republicano. "Encarnaba a América", dijo durante la campaña promocional del filme en EEUU, donde ha obtenido escasa repercusión económica.

Reagan encarnó "la idea de que América era importante, y tenemos que ver eso de nuevo", resaltando cómo fue el primero que dijo "no" al comunismo soviético. "Voté por él dos veces y era como el padre de todos", explicó.

Mientras Quaid se convierte en un símbolo para el partido Republicano, las cosas se tornan personales para el actor. Y es que su hijo fruto de la relación con Meg Ryan, el también actor Jack Quaid (uno de los protagonistas de la célebre serie Amazon The Boys) también ha opinado, pero en el espectro contrario.

Jack Quaid en la serie The Boys | Cordon Press

Quaid hijo ha apoyado a Kamala en eventos de la plataforma "Geeks and Nerds for Harris", destinado a recaudar fondos para la campaña demócrata. Y así lo ha exhibido en sus redes sociales, donde es seguido por miles de fans de la serie The Boys (precisamente una parodia del exhibicionismo mediático de Trump).

No obstante, las diferencias ideológicas no han afectado al devenir de su relación personal, al menos de cara a la galería. Jack y su padre Dennis se llevan a las mil maravillas, y no se ha filtrado ninguna polémica a los medios. Cabe reseñar que el también actor Randy Quaid, hermano de Dennis (y tío, por tanto, de Jack) en el pasado también apoyó con entusiasmo a los conservadores.