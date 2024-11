Drea de Matteo, una de las estrellas de la extinta serie Los Soprano, ha roto su silencio en torno a las inminentes elecciones norteamericanas que enfrentan a Donald Trump con Kamala Harris.

Tras votar por primera vez en su vida en las pasadas elecciones, y hacerlo por Joe Biden, que reemplazó a Trump en la Casablanca, de Matteo -persona non grata en Hollywood por manifestarse antivacunas y haber triunfado con una página de Only Fans- ha vuelto a cambiar de idea.

La actriz de 52 años, ganadora de un Emmy, se encuentra entre un reducido grupo de artistas que apoyan al candidato republicano y que conforman Dennis Quaid, Roy Schneider y Zachari Levi.

Y en Variety no se ha avergonzado de criticar duramente a otros famosos que apoyan a Kamala Harris, como Sean Penn o Billie Eilish. ""Cuando ella -en referencia a la cantante- dice 'Me siento más segura con Kamala como presidenta'. ¿Por qué? Porque tienes seis guardias de seguridad a tu alrededor todos los días. Mi hija no tiene a nadie caminando con ella en Nueva York. Veo lo que está pasando. Incluso aquí en California, a mis hijos no se les permite ir a ningún lado por lo grave que es el crimen".

Sobre su apoyo a Trump, reconoce que intentó "pasar desapercibida" con el tema. "Pero me uní a Onlyfans para salvar mi maldita casa. Y fue, extrañamente, una declaración política. Como un gran "jódete". Siéntete cómodo estando incómodo". "La gente que me rodea, muchos liberales, están votando por Trump. Creo que la mitad de Hollywood está votando por Trump", asegura a la publicación. "Tengo muchos mensajes en mi bandeja de entrada: 'Gracias por decir cosas que no puedo decir’", asegura respecto a otros famosos.

De Matteo ofrece contenido sensual a sus suscriptores a través de esa plataforma, recibiendo importantes cantidades a cambio. Ella asegura que se trató de una solución de urgencia tras haber sido rechazada por la industria por manifestarse contra las vacunas, cosa que ahora se incrementará.