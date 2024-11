El actor y director Tim Robbins, protagonista de Los Búfalos de Durham y director de Pena de Muerte con su expareja Susan Sarandon, ha arremetido duramente sobre cómo las plataformas de streaming acaparan el interés del público en el mundo del entretenimiento frente a los estudios convencionales, y cómo la bajada de calidad e interés de estos largometrajes está perjudicando al arte cinematográfico.

"¿Entras en Netflix ahora mismo, miras qué películas están saliendo y me dices que ese es el futuro del cine?", se pregunta Robbins. "Tenemos un gran problema", dijo el actor, de 66 años, en una entrevista a The Guardian.

Robbins se refiere no solo a la menor asistencia a salas frente a los estrenos en casa, sino a la primacía de ese célebre algoritmo que determina el éxito o no de cualquier producto audiovisual, definiendo así los criterios de producción, qué tiene o no éxito entre los espectadores y, por tanto, cuál es el futuro del negocio.

No obstante, hay que decir Robbins también ha tenido su propia ración de series en streaming: es uno de los protagonistas de la segunda temporada de Silo, la serie de ciencia ficción de la que Apple TV+ está a punto de estrenar la segunda temporada.

El actor, que fue protagonista de Cadena Perpetua, uno de los dramas norteamericanos más populares de las últimas décadas, se remite al estreno de esa película -en su momento, para nada un éxito de taquilla- para manifestar cierta esperanza respecto a la "derrota" de ese algoritmo.

"Se cumplen 30 años desde Cadena Perpetua", dijo sobre el film basado en un relato de Stephen King, estrenado en 1994. "Cuando salió tuvo buenas críticas, fue nominada a los Oscar, pero nadie la vio. Fue el vídeo y Ted Turner emitiéndola en su canal de televisión TCM lo que lo cambió todo. Y la gente sigue amando la película. Sigue en el top de IMDb como la película favorita de todos los tiempos. Por eso sé que una película de calidad, un programa de televisión de calidad, durarán. Si es un éxito o no es irrelevante comparado con lo que la gente va a pensar al respecto dentro de 10, 15 o 20 años".